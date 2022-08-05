Новости Эстонии
05.08.2022, 17:40

Несчастные случаи в бассейнах заставили государство задуматься о введении требований спасения на воде

 (1)
В последний раз трагическое происшествие в крытом бассейне произошло две недели назад, когда в Кейласком центре здоровья утонул десятилетний мальчик.
В последний раз трагическое происшествие в крытом бассейне произошло две недели назад, когда в Кейласком центре здоровья утонул десятилетний мальчик.
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip

В центре здоровья Кейла, где оборвалась жизнь десятилетнего мальчика, не было спасателя на воде. В Эстонии это скорее правило, чем исключение, - пишет Eesti Päevaleht.

Спасатели никогда не были обязательным звеном в эстонских водных центрах и бассейнах. Даже сейчас в законе нет требования, чтобы в бассейне был спасатель с профессиональным удостоверением. Большинство эстонских бассейнов решили сэкономить на спасателях, поставив во главе администраторов, тренеров или даже родителей, с которыми дети приходят в бассейн.

Главный специалист Департамента здоровья Ауне Аннус-Урмет сказала, что в законе действительно нет прямого требования, но предоставляемая услуга должна быть безопасной, а помощь клиентам бассейнов должна быть гарантирована.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии