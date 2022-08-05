Несчастные случаи в бассейнах заставили государство задуматься о введении требований спасения на воде

Спасатели никогда не были обязательным звеном в эстонских водных центрах и бассейнах. Даже сейчас в законе нет требования, чтобы в бассейне был спасатель с профессиональным удостоверением. Большинство эстонских бассейнов решили сэкономить на спасателях, поставив во главе администраторов, тренеров или даже родителей, с которыми дети приходят в бассейн.