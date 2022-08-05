05.08.2022, 17:40
Несчастные случаи в бассейнах заставили государство задуматься о введении требований спасения на воде(1)
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В центре здоровья Кейла, где оборвалась жизнь десятилетнего мальчика, не было спасателя на воде. В Эстонии это скорее правило, чем исключение, - пишет Eesti Päevaleht.
Спасатели никогда не были обязательным звеном в эстонских водных центрах и бассейнах. Даже сейчас в законе нет требования, чтобы в бассейне был спасатель с профессиональным удостоверением. Большинство эстонских бассейнов решили сэкономить на спасателях, поставив во главе администраторов, тренеров или даже родителей, с которыми дети приходят в бассейн.