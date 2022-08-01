В Тарту откроется крупнейший в Эстонии кинотеатр под открытым небом

После церемонии открытия, которая начнется в 22:00, эстонским зрителям впервые будет показан анимационный фильм Сандера Йоуна „Сьерра“, который уже завоевал ряд наград за пределами Эстонии, а также получил право выдвигаться на премию „Оскар“.

Всего на фестивале, который пройдет с 1 по 6 августа, будет показано 20 фильмов, посвященных всевозможным аспектам любви. Помимо кинотеатра под открытым небом, фильмы можно посмотреть в кинотеатре „Электротеатр“. Все сеансы бесплатные.

Подтема фестиваля в этом году – танец.

Tartuff – крупнейший кинофестиваль под открытым небом в странах Балтии, который проходил уже 17-й раз.