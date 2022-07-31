ВИДЕО | Возле пляжа Пикакари мужчина спрыгнул с катера в воду и не выплыл на поверхность

Судно, с которого спрыгнул мужчина, - катамаран „Nordea“, который получил известность благодаря кругосветному путешествию Яна Тятте и Марко Матвере. Представитель фирмы, сдающей данный катамаран в аренду, сказал, что один из участников увеселительной поездки прыгнул в воду, чтобы поплавать.