ЧП и криминал
31.07.2022, 17:45

ВИДЕО | Возле пляжа Пикакари мужчина спрыгнул с катера в воду и не выплыл на поверхность

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Недалеко от пляжа Пикакари идут поиски мужчины, который прыгнул с катамарана в воду, но не выплыл на поверхность.

Поиски ведутся при помощи вертолета Департамента полиции и погранохраны, на место вызваны водолазы.

По данным полиции, пропавший является гражданином Индии.

Вызов поступил в центр тревоги в 15:45.

Судно, с которого спрыгнул мужчина, - катамаран „Nordea“, который получил известность благодаря кругосветному путешествию Яна Тятте и Марко Матвере. Представитель фирмы, сдающей данный катамаран в аренду, сказал, что один из участников увеселительной поездки прыгнул в воду, чтобы поплавать.

Новость будет дополнена, когда поступит новая информация.

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