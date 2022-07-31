31.07.2022, 17:45
ВИДЕО | Возле пляжа Пикакари мужчина спрыгнул с катера в воду и не выплыл на поверхность(22)
Недалеко от пляжа Пикакари идут поиски мужчины, который прыгнул с катамарана в воду, но не выплыл на поверхность.
Поиски ведутся при помощи вертолета Департамента полиции и погранохраны, на место вызваны водолазы.
По данным полиции, пропавший является гражданином Индии.
Вызов поступил в центр тревоги в 15:45.
Судно, с которого спрыгнул мужчина, - катамаран „Nordea“, который получил известность благодаря кругосветному путешествию Яна Тятте и Марко Матвере. Представитель фирмы, сдающей данный катамаран в аренду, сказал, что один из участников увеселительной поездки прыгнул в воду, чтобы поплавать.
Новость будет дополнена, когда поступит новая информация.