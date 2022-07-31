ВИДЕО | Путина атаковали комары. В Сети заметили, что он отбивается левой рукой(7)
В интернете распространяется видео того, как президент России Владимир Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу в субботу вечером прогуливается по набережной в Кронштадте.
Канал украинского новостного агентства „УНИАН“ обращает внимание, что с правой рукой президента что-то не так, она как будто обвисла, и Путину приходится отбиваться от комаров левой рукой.
Прокремлевский телеграм RIA-KREMLIN при этом преподносит данный факт как нечто положительное: „Одной левой. Путин справился с комаром на прогулке“.
Разговоры о состоянии здоровья Путина не утихают на протяжении всей второй фазы войны в Украине. В начале апреля Издание „Проект“ выпустило расследование о здоровье российского лидера, в котором говорилось, что тот принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит в Сочи в сопровождении бригады врачей. В июне французская газета Paris Match написала, что специальный сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), сопровождающей президента РФ Владимира Путина во время поездок, отвечает за сбор его экскрементов и доставку их обратно в Москву. Делается это якобы с целью сокрытия данных о здоровье президента.
При этом ряд источников и экспертов считают, что серьезных проблем со здоровьем у Путина нет.