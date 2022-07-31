ВИДЕО | Путина атаковали комары. В Сети заметили, что он отбивается левой рукой

Канал украинского новостного агентства „УНИАН“ обращает внимание, что с правой рукой президента что-то не так, она как будто обвисла, и Путину приходится отбиваться от комаров левой рукой.

Разговоры о состоянии здоровья Путина не утихают на протяжении всей второй фазы войны в Украине. В начале апреля Издание „Проект“ выпустило расследование о здоровье российского лидера, в котором говорилось, что тот принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит в Сочи в сопровождении бригады врачей. В июне французская газета Paris Match написала, что специальный сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), сопровождающей президента РФ Владимира Путина во время поездок, отвечает за сбор его экскрементов и доставку их обратно в Москву. Делается это якобы с целью сокрытия данных о здоровье президента.