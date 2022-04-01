Что происходит со здоровьем Путина? Он принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит в Сочи в сопровождении бригады врачей

Как отмечает ”Проект”, с возрастом Путин начал проявлять интерес в том числе и к нетрадиционной медицине. Так, пишет издание со ссылкой на знакомого Путина, президент принимает пантовые ванны, о которых ему рассказал нынешний министр обороны России Сергей Шойгу (убедительных доказательств их пользы нет). Из-за интереса Путина пантовые ванны и аналогичные нетрадиционные способы продления молодости стали популярны и среди других высших чиновников, пишет издание.

Тогда же, пишет ”Проект”, Кремль впервые начал использовать ”консервы” — заранее заготовленные записи встреч Путина с подчиненными, что позволяло президенту незаметно исчезать из поля зрения россиян. ”Со временем таких исчезновений становилось все больше. Как и проблем со здоровьем”, — утверждает ”Проект”. ”Консервы” использовались как минимум в марте 2015-го, в августе 2017-го, в феврале 2018-го и в сентябре 2021-го.

В 2012 году Путин впервые появился на публике с хромотой — это произошло в День народного единства, когда президент возлагал цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Как отмечает ”Проект”, в телетрансляции Путина старались не показывать, на сайте Кремля видеозапись с мероприятия выкладывать не стали, а информационным агентствам категорических запретили упоминать хромоту президента. К концу 2012-го хромота усугубилась — из-за этого длительность всех мероприятий с участием президента ограничили одним часом.

Серьезной проблемой в те годы для Путина, который увлекался конным спортом, были падения с лошадей, пишет ”Проект”. Один из знакомых президента рассказал, что после одного из падений Путин какое-то время ”даже не мог встать на ноги”, а потом его долго лечили.

В начале своего пребывания на посту президента Путин ”эксплуатировал образ активного мужчины в самом расцвете сил”, напоминает ”Проект”. Тогда, по словам работавшего с ним чиновника, президент редко обследовался и мало обращал внимания на состояние своего организма (например, на повышенную температуру). Тогда же в Кремле, выстраивая образ Путина как мачо, решили не рассказывать публике вообще ничего плохого о его здоровье.

”Проект” отмечает, что ”интерес Путина к ненаучной медицине кажется странным” с учетом того, что среди его близких родственников много врачей — в частности, его дочь Мария Воронцова окончила медицинский факультет МГУ, двоюродный брат Евгений Путин работал детским хирургом, его супруга — гинекологом, а их дети выучились на психиатров. Двоюродная племянница Путина Татьяна Пташук также врач по образованию, сейчас она замглавы поликлиники Центральной клинической больницы (ЦКБ), где лечатся высшие российские чиновники.

Вместе с Путиным в Сочи летает команда врачей. Раньше их было пять, потом стало девять

С годами Путин начал все чаще посещать ЦКБ в московском районе Кунцево — по словам одного из источников ”Проекта”, там его наблюдает ”отделение персональных врачей”. Эти же медики сопровождают Путина в поездках и летают в его резиденции. ”Проект” изучил опубликованные на сайте госзакупок контракты и акты приемки услуг между ЦКБ и гостиницами в Сочи — даты полетов медиков туда совпадали с официальными визитами президента или с периодами, когда он не появлялся на публике.

Исследовав контракты, журналисты ”Проекта” пришли к выводу, что в 2016-2017 годах президента в среднем сопровождали пять врачей, однако иногда число медиков ”драматически” увеличивалось. Так, в ноябре 2016-го Путин не появлялся на публике пять дней — и в этот период в сочинский санаторий ”Русь” заселились сразу 12 медиков. Сначала прибыла группа личных врачей Путина, а затем группа оперирующих нейрохирургов ЦКБ и реабилитолог. ”Лечение явно прошло неплохо — 1 декабря Путин уже обращался к Федеральному собранию. Год спустя президент наградил [главу группы нейрохирургов Олега] Мышкина званием заслуженного врача России”, — пишет ”Проект”.