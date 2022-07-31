С завтрашнего дня по понедельникам в торговых точках перестанут продавать четыре газеты

Изменение коснется не только Eesti Päevaleht, но также Postimees, Õhtuleht и Lõuna-Eesti Postimees. Это единственные из продающихся в Эстонии периодические издания, выходящие по понедельникам. „Учитывая сегодняшние затраты на рабочую силу, топливо и влияние на окружающую среду, доставка в понедельник более не оправдывает себя. Это решение далось нам нелегко, но необходимо было найти наилучшее с экономической точки зрения решение, которое окажет наименьшее влияние на читателей“, - сообщил исполнительный директор Lehepunkt Кристо Хейнмаа.

По данным Lehepunkt, именно по понедельникам в торговых точках реализуется меньше всего газет, причем разница по сравнению с другими днями неделями многократная. „Отказ от поставки газет по понедельникам позволит нам оказывать качественную услугу в другие дни недели. Начиная с августа свежие издания на бумажных носителях будут поступать в торговые точки Эстонии по утрам пять раз в неделю“, - сказал Хейнмаа.

По словам исполнительного директора Lehepunkt, изменение не касается подписчиков Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht и Lõuna-Eesti Postimees. По понедельникам эти газеты не будут продаваться в торговых точках.