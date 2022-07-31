31.07.2022, 11:30
Возглавить Линнамяэский русский лицей хотят три человека(7)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В объявленном столичными властями открытом конкурсе на пост директора Линнамяэского русского лицея участвуют три кандидата.
Об этом корреспонденту портала rus.err.ee рассказал вице-мэр Таллинна по вопросам образования Вадим Белобровцев.
В настоящее время конкурсная комиссия изучает поступившие заявления.
Конкурс на пост директора Линнамяэского русского лицея был объявлен в конце июня.
Нынешний руководитель школы Сергей Гаранжа объявил о своем решении покинуть занимаемый пост в конце мая.