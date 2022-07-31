Новости Эстонии
31.07.2022, 11:30

Возглавить Линнамяэский русский лицей хотят три человека

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Tallinna Linnamäe Vene Lütseum
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

В объявленном столичными властями открытом конкурсе на пост директора Линнамяэского русского лицея участвуют три кандидата.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee рассказал вице-мэр Таллинна по вопросам образования Вадим Белобровцев.

В настоящее время конкурсная комиссия изучает поступившие заявления.

Конкурс на пост директора Линнамяэского русского лицея был объявлен в конце июня.

Нынешний руководитель школы Сергей Гаранжа объявил о своем решении покинуть занимаемый пост в конце мая.

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