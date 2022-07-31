Ученые бьют тревогу: из-за плохого воздуха в Таллинне умирают сотни человек в год

По ее словам, также многие забывают, что двигатель стоящего автомобиля не должен работать на дворовой территории или в жилой зоне более двух минут – это тоже очень портит воздух.

„Несмотря на то, что в целом станции мониторинга в Таллинне уже более 10 лет не фиксировали превышений пределов европейских норм загрязнения воздуха, проблемы все же есть, – констатирует проректор „зеленого переворота“ TalTech Хелен Соовяли-Сеппинг. – Причем наиболее проблемными являются центр города и районы с централизованным теплоснабжением, например Нымме. Необходимо повысить эффективность системы мониторинга и обратить внимание на проблему загрязнения воздуха“.

По данным ВОЗ, ежегодно в ЕС из-за загрязнения воздуха преждевременно умирают около 420 000 человек. По словам ученых, в Эстонии это означает порядка 600 преждевременных смертей в год.

Исследования эстонских ученых показали, что основной источник загрязнения воздуха –дорожное движение. Причем воздух портят как выхлопные газы, так и микрочастицы дорожных покрытий и автомобильных шин, которые при активном дорожном движении разрушаются и затем попадают к нам в легкие. А также отопление – в первую очередь, печное.

Когда мы вдыхаем загрязненный воздух, вредные вещества попадают в наши легкие, а также в кровь и через нее – во внутренние органы, например в головной мозг. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как астма, сердечно-сосудистые заболевания и даже рак, а также к снижению качества и продолжительности жизни. Особенно чувствительны и уязвимы к ядовитому воздуху дети, беременные, люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди.

Загрязненный воздух – это основная причина возникновения заболеваний дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Если долго дышать воздухом с вредными микрочастицами, могут возникнуть хронические заболевания, которые существенно ухудшат качество жизни человека.

Более того, сейчас проводят еще одно исследование, результаты которого обнародуют в августе. И жителей Таллинна призывают задуматься над тем, чем они дышат, и внести свой вклад в улучшение воздуха в столице – иначе все может закончиться очень печально.

Региональный руководитель Академии электронного управления Кристина Рейнсалу отмечает: „Воздух – это очень важная часть нашей жизни. И сейчас мы выясняем, что его в основном загрязняет, что для людей – самая большая проблема, и собираем идеи, как можно улучшить ситуацию“.

По ее словам, от жителей столицы уже поступило 60 различных предложений. Предложения можно подавать еще до 15 июля. Затем организаторы их проанализируют, выберут лучшие и представят властям столицы.

„Мы очень надеемся, что хотя бы некоторые из них будут потом реализованы“, – сказала она.

По ее словам, жителей столицы больше всего раздражает, что на проходящих через город магистралях (Нарва мнт., Лийвалайа) и возле них в воздухе много пыли и частиц грязи. Особенно весной и в теплое время года.

Также жителям столицы, как выясняется из поступивших мнений, не нравится, что зелени в городе мало – и при планировке улиц этому аспекту отдается мало внимания, это, по мнению высказавшихся таллиннцев, почему-то не является приоритетом.

Горожане отмечают также, что улицы, по сути, созданы для автомобилей, которых в столице слишком много, а не для людей. И пешеход на дорогах менее важен, чем автомобиль.

„Также жители Таллинна отметили, что в центре города (Кесклинн) очень много выхлопных газов, и воздух там очень вредный, – перечисляет Кристина Рейнсалу. – Сильно загрязняют воздух также те, кто топит дровами. Дым и загрязнение воздуха из старых печек сильно портит качество жизни в Нымме и Копли“.

По ее словам, таллиннцы недовольны и тем, что очень много домов находятся прямо возле дорог, и в итоге их жители страдают от шума и пыли, которые, как отмечают горожане, – там явно превышают нормы.

„В Пыхья-Таллинне, – продолжает перечислять специалист, – очень часто в воздухе чувствуется запах каких-то химикатов, который идет со стороны порта и производственных предприятий“.