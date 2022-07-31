Ученые бьют тревогу: из-за плохого воздуха в Таллинне умирают сотни человек в год
5 июля в Таллинне в музее Vabamu прошла конференция, посвященная качеству воздуха в столице. По словам организаторов, под руководством ученых Тартуского университета были проведены исследования, которые показали: микрочастицы в городском воздухе становятся причиной 600 преждевременных смертей в год, пишет „МК-Эстония“.
Более того, сейчас проводят еще одно исследование, результаты которого обнародуют в августе. И жителей Таллинна призывают задуматься над тем, чем они дышат, и внести свой вклад в улучшение воздуха в столице – иначе все может закончиться очень печально.
Загрязненный воздух – это основная причина возникновения заболеваний дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Если долго дышать воздухом с вредными микрочастицами, могут возникнуть хронические заболевания, которые существенно ухудшат качество жизни человека.
Когда мы вдыхаем загрязненный воздух, вредные вещества попадают в наши легкие, а также в кровь и через нее – во внутренние органы, например в головной мозг. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как астма, сердечно-сосудистые заболевания и даже рак, а также к снижению качества и продолжительности жизни. Особенно чувствительны и уязвимы к ядовитому воздуху дети, беременные, люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди.
Исследования эстонских ученых показали, что основной источник загрязнения воздуха –дорожное движение. Причем воздух портят как выхлопные газы, так и микрочастицы дорожных покрытий и автомобильных шин, которые при активном дорожном движении разрушаются и затем попадают к нам в легкие. А также отопление – в первую очередь, печное.
По данным ВОЗ, ежегодно в ЕС из-за загрязнения воздуха преждевременно умирают около 420 000 человек. По словам ученых, в Эстонии это означает порядка 600 преждевременных смертей в год.
В каких районах ситуация хуже?
„Несмотря на то, что в целом станции мониторинга в Таллинне уже более 10 лет не фиксировали превышений пределов европейских норм загрязнения воздуха, проблемы все же есть, – констатирует проректор „зеленого переворота“ TalTech Хелен Соовяли-Сеппинг. – Причем наиболее проблемными являются центр города и районы с централизованным теплоснабжением, например Нымме. Необходимо повысить эффективность системы мониторинга и обратить внимание на проблему загрязнения воздуха“.
По ее словам, также многие забывают, что двигатель стоящего автомобиля не должен работать на дворовой территории или в жилой зоне более двух минут – это тоже очень портит воздух.
Региональный руководитель Академии электронного управления Кристина Рейнсалу отмечает: „Воздух – это очень важная часть нашей жизни. И сейчас мы выясняем, что его в основном загрязняет, что для людей – самая большая проблема, и собираем идеи, как можно улучшить ситуацию“.
По ее словам, от жителей столицы уже поступило 60 различных предложений. Предложения можно подавать еще до 15 июля. Затем организаторы их проанализируют, выберут лучшие и представят властям столицы.
„Мы очень надеемся, что хотя бы некоторые из них будут потом реализованы“, – сказала она.
По ее словам, жителей столицы больше всего раздражает, что на проходящих через город магистралях (Нарва мнт., Лийвалайа) и возле них в воздухе много пыли и частиц грязи. Особенно весной и в теплое время года.
Также жителям столицы, как выясняется из поступивших мнений, не нравится, что зелени в городе мало – и при планировке улиц этому аспекту отдается мало внимания, это, по мнению высказавшихся таллиннцев, почему-то не является приоритетом.
Горожане отмечают также, что улицы, по сути, созданы для автомобилей, которых в столице слишком много, а не для людей. И пешеход на дорогах менее важен, чем автомобиль.
„Также жители Таллинна отметили, что в центре города (Кесклинн) очень много выхлопных газов, и воздух там очень вредный, – перечисляет Кристина Рейнсалу. – Сильно загрязняют воздух также те, кто топит дровами. Дым и загрязнение воздуха из старых печек сильно портит качество жизни в Нымме и Копли“.
По ее словам, таллиннцы недовольны и тем, что очень много домов находятся прямо возле дорог, и в итоге их жители страдают от шума и пыли, которые, как отмечают горожане, – там явно превышают нормы.
„В Пыхья-Таллинне, – продолжает перечислять специалист, – очень часто в воздухе чувствуется запах каких-то химикатов, который идет со стороны порта и производственных предприятий“.
Также горожане отметили, что много грязи и пыли летит при сносе старых домов, и это все оседает на домах и автомобилях в округе, и долетает при этом довольно далеко.
„Возмущаются люди и по поводу карьера Вяо, который очень сильно загрязняет воздух в Таллинне – больше всех норм, – продолжает перечислять Рейнсалу. – Плюс сильный шум, от которого страдают жители домов в округе. А в Мууга люди жалуются, что ужасно воняет“.
Также жители столицы отмечают, что по поводу микрочастиц, загрязняющих воздух, нет адекватной информации, и все имеющиеся данные давно уже устарели.
При этом, по словам руководителя отдела Эстонского центра исследований окружающей среды Эрика Тейнемаа, воздух у нас такой же хороший, как в Хельсинки и Стокгольме.
„Сейчас в Таллинне три станции, которые измеряют качество воздуха, мы также используем мобильные устройства, – сказал он. – Конечно, можно и больше, но финансовые возможности пока этого не позволяют“.
Велосипед или автомобиль?
„Люди все больше осознают проблему загрязнения воздуха в городе и все чаще задумываются о том, как лично они могут улучшить ситуацию, – констатирует Кристина Рейнсалу. – Конечно, больше всего портит воздух транспорт. При этом условий, чтобы автомобилисты могли бы пересесть на велосипед, еще нет“.
Она добавляет, что поступили предложения перенастроить светофоры так, чтобы пешеходам не надо было долго ждать, сделать одну дорогу без автомобилей, а также организовать хорошую сеть велосипедных дорожек с учетом пожеланий горожан – чтобы там действительно было безопасно.
„Также люди хотят больше зелени между велосипедными дорожками и тротуарами, и чтобы дороги были лучше от тротуаров отделены, – добавляет она. – Хотят горожане и чтобы были кусты на островках безопасности. Поступили также предложения отказаться от шипованной резины, снизить скорость до 30 км/ч, уменьшить количество светофоров, разрешить поворот направо, если горит красный, сделать въезд в центр города платным и перенаправить грузовики в объезд центра города. И самое главное – лучше и эффективнее чистить улицы“.
Среди предложений по улучшению ситуации с воздухом были также такие: обязать дома с печным отоплением поставить в трубу специальные фильтры, улучшить ситуацию с мониторингом воздуха и отчетностью по данному вопросу, больше информировать людей об опасностях, которые несет с собой загрязнение воздуха.
Однако руководитель отдела Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Арво Кяэрд на конференции сказал: „Конечно, всегда можно что-то улучшать. Но я считаю, что качество воздуха в Таллинне хорошее. Даже несмотря на то, что количество автомобилей из года в год растет. Все эти идеи – уже на обсуждении, их обдумывают, вопросы – в приоритетах для реализации“.
Он отметил, что город занимается проблемой. Например, Рейди теэ помогла разгрузить центр столицы и перенаправить движение в сторону порта.
„Также можно отметить круг Хааберсти и развязку для окружной дороги, – сказал он. – Так что предложения горожан понятны, но все эти проекты требуют времени и множество ресурсов. При поддержке KIK большая часть автобусного парка, обслуживающего общественный транспорт Таллинна, переведена на биометан. В будущем будут предприняты усилия для ускорения внедрения водородных автобусов“.
„Наше физическое и психологическое здоровье зависит от того, в каком городском пространстве мы живем и передвигаемся, – говорит Хелен Соовяли-Сеппинг из TalTech. – Финские эксперты подсчитали, что каждый евро, потраченный на велодорожки, многократно окупается и приносит 8 евро экономии на медицинских расходах и тратах на здравоохранение“.
Она добавляет, что загрязнение воздуха – это самая большая проблема для здоровья человека сейчас в мире.
„Эта проблема – во всех городах, в том числе – в Таллинне. Рейди теэ – да, идея хорошая, транспорт теперь движется быстрее, но это также один из самых шумных районов в городе, что означает, что и воздух там тоже очень грязный. Все эти микрочастицы движутся в море, что тоже не улучшает ситуацию“, – подчеркивает специалист.
Она добавляет, что машин в Таллинне становится все больше, и стояние в пробках также вредит здоровью людей.
Важные мелочи
„70% влияния на здоровье людей оказывает окружающая среда, – констатирует специалист. – Воздух – один из важнейших компонентов. Станции показывают, что да, у нас все хорошо. Но есть и микролокальные проблемы: например, парковочные места под окнами. Когда водители заводят машины и прогревают их, сколько выхлопных газов вдыхают жители дома? Или круг Мустамяэ, например, где рядом находится большая детская площадка. Ее от дороги не отделяют даже кусты. Мы не проводим там замеры, но чем там дышат дети?“
Она подчеркивает: загрязнение воздуха – очень коварно, мы его практически не видим, но мы его вдыхаем, и оно оказывает существенное влияние на наше здоровье.
„Если бы к университетам вела хорошая сеть велодорожек, многие бы пересели с автомобилей на велосипеды. Это, считайте, минус 10 000 автомобилей и меньше загрязнений в воздухе“, – говори Соовяли-Сеппинг.
Однако представитель Таллинна Арво Кяэрд считает, что в городе уже есть хорошая система велодорожек.
„Есть Кесклинн и Старый город, где очень насыщенное движение, туда сложно встроить велодорожки. Можно перестроить систему дорог, чтобы добавить велодорожки, но проблема с местом для дорог. И когда мы пытаемся улучшить ситуацию в одной части города, она неизбежно ухудшается в другой. Если мы будем сужать дороги, чтобы построить велодорожки, то нас ждут пробки и еще большее загрязнение воздуха. Плюс все это требует ресурсов“.
„Все понимают, что есть проблема, но инвестиции для ее решения не приходят, – констатирует Сеппинг. – Вопрос не в том, есть деньги или нет. Вопрос в том, куда мы их направляем. Велодорожки помогут решить проблему – это факт. И второе: не должно быть никаких парковочных мест возле школ, садиков и детских площадок. Их нужно ликвидировать. Это тоже существенно поможет решить проблему, и дети не будут дышать пылью и выхлопными газами. Также в Таллинне люди совершают много поездок на расстояние меньше 5 км. Хотя это расстояние можно пройти и пешком. Плюс во многих городах делают дороги, свободные от автомобилей. Это хотелось бы видеть и в Таллинне“.
Все специалисты также отметили, что многие поездки через весь город происходят потому, что родители или везут детей в садик-школу, или едут на работу.
„Их не устраивает школа возле дома, они едут туда, где учат лучше. Если все школы сделать одинаково хорошими, то проблема тоже частично решится“, – предложила Кристина Рейнсалу.
„Нужно сделать рабочие места в спальных районах. Тогда проблем будет меньше“, – сказал Арво Кяэрд.
А ведущий конференции Валдо Яхило подытожил: „Действительно, летом этой проблемы практически нет, но когда начинается школа, то везде пробки. И каждый из нас должен подумать: может быть, и правда отдать ребенка в школу или садик возле дома?“
Большая проблема
В журнале BMJ была опубликована научная работа, и в ней ученые пришли к выводу: если ужесточить требования к качеству воздуха, это поможет избежать тысяч преждевременных смертей в год.
А в научной статье, недавно опубликованной в журнале Environments, сообщается, что в Таллинне дни с более высоким, чем обычно, загрязнением воздуха также увеличивают смертность среди детей и пенсионеров.