Оператор мобильной связи сообщил о повышении цен. Последуют ли его примеру другие и что делать людям?

Elisa, ссылаясь на общее повышение цен, с августа повышает цены для частных клиентов. В конце июня клиенты фирмы получили такие письма: „Как и во многих других сферах, с этого года в сфере мобильной связи растут расходы на оказание услуг. Основной причиной роста расходов является быстрый и непредвиденный рост мировых цен. Однако выросшие затраты неизбежно приводят к необходимости корректировки цен Elisa“.

Там также говорилось, что если вы не согласны с изменениями, то можете расторгнуть договор с фирмой до конца июля.

Не бойтесь уходить

После этого в социальных сетях стали периодически появляться посты: „Фирма повышает цены, расскажите, какие у вас пакеты и кого лучше выбрать?“

„Я, например, после этого письма обратила внимание, что плачу за свой телефон и телефон ребенка 50 евро, – рассказывает одна мама. – И подумала, что как-то все-таки многовато“.

У большинства комментаторов пакеты стоят от 8 до 12 евро в месяц и влючают в себя звонки, смс и несколько гигабайт интернета. Чаще всего люди хвалили разговорную карту Diil, которую выбрали после того, как отказались от договорного пакета с Tele2, Telia или Elisa.

И делились лайфхаком: „Надо позвонить своему оператору и пожаловаться, что слишком много выходит. Они, как правило, говорят, что ничего предложить лучше не могут. Потом просто звоните другому оператору, оформляете пакет (заказывайте письмо домой!), и когда вы заберёте письмо (только карточку не активируйте!), вам сразу позвонят от вашего изначального оператора и станут предлагать разные заманчивые условия. Например, нам так дали за 10 евро полный безлимит на два года и ценный подарок“.

Также некоторые советовали: если у вас на работе есть WiFi и дома тоже, и передвигаетесь вы обычно только из дома на работу и обратно, то нет смысла брать пакет с большим объемом мобильного интернета.