Оператор мобильной связи сообщил о повышении цен. Последуют ли его примеру другие и что делать людям?(17)
Многие клиенты Elisa уже получили уведомления: их пакеты подорожают. Фирма ссылается на „общий и непредвиденный рост мировых цен“. Однако Департамент защиты прав потребителя и технического надзора констатирует: у индекса потребительских цен – тенденции, скорее, к снижению. „МК-Эстония“ выяснила, сколько стоят самые дешевые пакеты в разных фирмах и как можно сэкономить деньги на связи?
Elisa, ссылаясь на общее повышение цен, с августа повышает цены для частных клиентов. В конце июня клиенты фирмы получили такие письма: „Как и во многих других сферах, с этого года в сфере мобильной связи растут расходы на оказание услуг. Основной причиной роста расходов является быстрый и непредвиденный рост мировых цен. Однако выросшие затраты неизбежно приводят к необходимости корректировки цен Elisa“.
Там также говорилось, что если вы не согласны с изменениями, то можете расторгнуть договор с фирмой до конца июля.
Не бойтесь уходить
После этого в социальных сетях стали периодически появляться посты: „Фирма повышает цены, расскажите, какие у вас пакеты и кого лучше выбрать?“
„Я, например, после этого письма обратила внимание, что плачу за свой телефон и телефон ребенка 50 евро, – рассказывает одна мама. – И подумала, что как-то все-таки многовато“.
У большинства комментаторов пакеты стоят от 8 до 12 евро в месяц и влючают в себя звонки, смс и несколько гигабайт интернета. Чаще всего люди хвалили разговорную карту Diil, которую выбрали после того, как отказались от договорного пакета с Tele2, Telia или Elisa.
И делились лайфхаком: „Надо позвонить своему оператору и пожаловаться, что слишком много выходит. Они, как правило, говорят, что ничего предложить лучше не могут. Потом просто звоните другому оператору, оформляете пакет (заказывайте письмо домой!), и когда вы заберёте письмо (только карточку не активируйте!), вам сразу позвонят от вашего изначального оператора и станут предлагать разные заманчивые условия. Например, нам так дали за 10 евро полный безлимит на два года и ценный подарок“.
Также некоторые советовали: если у вас на работе есть WiFi и дома тоже, и передвигаетесь вы обычно только из дома на работу и обратно, то нет смысла брать пакет с большим объемом мобильного интернета.
Был также совет использовать интернет-приложения для звонков и сообщений, если есть домашний интернет, чтобы не переплачивать операторам. Но это работает только в случае разговорных карт, где ограниченное количество минут и СМС.
Повышают не всем
Представитель Elisa Марика Райски говорит, что нынешний рост цен на пакеты затрагивает тех клиентов, стоимость услуг для которых до этого не менялась. И рост цен будет в пределах 1–1.49 евро.
На вопрос, правда ли, что Elisa уже четвертый раз за год повышает цены на свои услуги, она не ответила, сообщив лишь уклончиво: „Эта коррекция цен за услуги затрагивает частных клиентов, и в первую очередь тот сегмент, стоимость пакетов для которых еще не коррелировалась с ростом цен“.
Что говорят конкуренты?
На вопрос, будут ли другие фирмы тоже повышать цены, ни в Tele2, ни в Telia не ответили ничего конкретного.
„Все подорожало, и наши услуги – не исключение, – сказала представитель Tele2 Инес Эстрин. – На нас очень сильно влияют цены на электричество, плюс нужно постоянно делать инвестиции в развитие технологий. Поэтому нам приходится корректировать цены на некоторые услуги. Но так как выбор пакетов обновляется минимум раз в два года, клиенты используют совершенно разные решения, и пока невозможно сказать, что, когда и у кого из них изменится“.
Она добавляет: чтобы противостоять общему росту цен, они создали экономный пакет, где есть безлимит для всей семьи, и гарантировали, что цены на него расти не будут.
„Очевидно, что значительный рост цен на ресурсы и недавний всплеск инфляции влияют на многие сферы включая телекоммуникационный сектор, – говорит пресс-секретарь Telia Райго Неудорф. – Как именно это повлияет на ценообразование различных поставщиков услуг, вероятно, покажут ближайшие месяцы“.