Скоро откроется сезон охоты на медведя, всего в этом году выдадут 90 разрешений на отстрел этих хищников

В последние годы численность медведей в Эстонии увеличилась, осенью 2021 года численность медведей оценивалась почти в 1000 особей. В результате расширился ареал медведя и увеличилась его численность в Южной Эстонии. Медведи все чаще пересекались с людьми, что вызывало как волнение, так и страх.

„К сожалению, увеличение количества медведей также сопровождалось причиняемым ими ущербом. Основной целью охоты на медведя является предотвращение ущерба, причиняемого медведями. Кроме того, это также способствует сохранению естественной пугливости медведей по отношению к человеку“, — пояснил представитель Департамента окружающей среды Леэло Кукк.

Медведи в основном склонны разорять ульи, реже - уничтожать домашний скот или портить тюки силоса. Всего в 2021 году медведи разворотили почти 800 ульев.

„Напоминаем людям, что охота — не единственная мера, позволяющая избежать и предотвратить ущерб. Каждый владелец должен думать о профилактике, и самый эффективный способ отпугнуть медведей от ульев и силосных хранилищ – установить вокруг пасеки и силосного хранилища электрощит. Домашний скот можно защитить забором от хищников“, — сказал Лило Кукк. Департамент окружающей среды компенсирует до половины стоимости строительства ограждения от хищников.

Всего в 2021 году в Эстонии было добыто 87 медведей, что позволило полностью реализовать разрешенный объем охоты. Охоту на медведя в Эстонии можно проводить до конца октября.