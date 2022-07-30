В понедельник Ляэнеметс отправится в Нарву, чтобы обсудить судьбу памятника-танка

В эти выходные социал-демократы неподалеку от озера Выртсъярв проводят летние дни. На летних днях состоялось и заседание совета уполномоченных членов партии, на котором Лаури Ляэнеметс представил обзор политической ситуации. Лидер соцдемов заявил, что на предстоящих весной следующего года парламентских выборов партия планирует получить 15 мандатов (на прошлых выборах в Рийгикогу прошли 10 социал-демократов - прим. rus.err.ee).

После заседания совета Ляэнеметс ответил на вопрос журналиста, что делать с советским памятником-танком в Нарве. По словам Ляэнеметса, танк является символом агрессии, нападения соседней страны, представляющей угрозу безопасности Эстонии.

„Танк не должен быть памятником в Эстонии. Я думаю, что в таком виде этот танк не должен фигурировать в публичном пространстве Эстонии“, - добавил министр.

Ляэнеметс также сообщил, что ждет предложений сформированной при Государственной канцелярии комиссии по памятникам, как решить вопрос с танком как можно более деликатно.

По словам министра, вопрос о памятнике должна решать не только мэр Катри Райк, но и Нарвское городское собрание. Ляэнеметсу очень интересна позиция оппозиционной Центристской партии в Нарве по этому вопросу.

Ляэнеметс сказал, что если Нарвское городское собрание не может решить этот вопрос самостоятельно, то решение относительно памятника-танка в Нарве должно принять правительство республики.

Ранее Райк заявила, что городские власти не будут переносить из города танк, установленный в качестве памятника советским войскам. Мэр дала понять, что подавляющее большинство нарвитян выступило бы против этого.