Фото | Яблоку негде упасть, а яблоне есть где. На скандальной улице в Хаапсалу вандалы сломали яблоню.

Сегодня в Facebook на странице города Хаапсалу был опубликован пост о том, как под покровом июльской ночи на только что отреставрированной главной улице кто-то сломал яблоню. Мэр города Урмас Суклес сообщил, что по поводу инцидента в полицию было подано заявление.

„Я думаю, что полиция Хаапсалу работает хорошо, и эти негодяи будут найдены. На соседних домах установлены камеры слежения, и полиция хорошо выполняет свою работу“, — сказал Суклес.

По словам Суклеса, ранее подобных проблем или вандализма на главной улице города не случалось.

Город Хаапсалу открыл обновленную главную улицу в начале июля, и с тех пор она вызвала много критики. Людей возмутило, что во время ремонта было срублено 115 взрослых деревьев. Кроме того, на улице были сделаны пешеходные переходы из неудобного покрытия, которое является препятствием для людей с ограниченными физическими возможностями, и Департамент транспорта начал разбирательство. Городские власти Хаапсалу заявили, что им ничего не известно о неподходящих материалах.