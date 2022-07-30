Пьяницы победили? В Вильянди организуют специальное место для выпивох

Тимпсон рассказал, что городские власти предпочли бы заниматься строительством новых объектов и дорог. Но город не может прятать голову в песок и игнорировать тот факт, что в их муниципалитете живут люди, которые оказались на обочине жизни. Проживший всю жизнь в Вильянди мэр признался, что пьяницы существовали возле рынка и прилегающего к нему парка Валуоя с давних времен. Тимпсон сказал, что первые подобные обитатели рынка появились в 90-х годах. В те года считалось, что ситуация временная и со временем проблема решится сама собой. Сегодня, 30 лет спустя, проблема не исчезла.

По словам мэра, проблема парке не в том, что там собираются люди. Проблема в том, что они эти люди там спят, мусорят и отпугивают других прохожих. Чтобы найти решение проблемы пьяниц, городская управа консультировалась с другими местными властями и различными специалистами. „Опыт показывает, что если полиция просто будет забирать пьяниц из парка силой, то они вернутся обратно. Силовой метод проблему не решает. Вот поэтому мы решили создать для них выделенную зону площадью около 20 метров в парке Valuoja Valley, которая будет скрыта от взора остальных прохожих“, — описал Тимпсон.

В прошлом году горуправа в сотрудничестве с полицией и кассой по безработице пыталась найти работу для обитателей парка. „Мы потратили много времени, энергии и денег, чтобы приучить их к работе и помочь им встать на ноги. Но этот проект не был очень успешным. Этим людям не хватает мотивации работать и нести ответственность за свою жизнь. Теперь мы попытались сделать следующий шаг“, - сказал мэр. Помимо скамеек, городские власти также установили мусорные баки в зону отдыха для пьяниц. Это была личная просьба будущих пользователей. На данный момент администрация города обсуждает покупку уличного туалета для парка.