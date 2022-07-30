Внимание инвесторам: эстонский стартап, решающий проблему автопомощи, не имеет конкурентов и собирается захватить рынок

Кто есть кто

Илья Анкипович, основатель EDY - молодой человек, который очень хорошо знаком со сферой автопомощи, потому что сам в ней в свое время работал.

Но в инкубатор Технополя он пришел с совершенно иной идеей.

„Наш путь был тернистым, потому что поначалу мы пришли вообще с другой идеей, связанной с рассылкой рекламы туристам, с совершенно другой командой, но через три месяца, начав изучать целевой рынок и не увидев сценариев стабильного заработка, поняли что эта идея не рабочая и не жизнеспособная“, - рассказывает Илья.

Но, казалось бы, Илья уже попал в инкубатор, его наставник - один из ключевых менторов Технополя, ангел-инвестор Лев Долгачев, и бросать идею создать все-таки нечто работающее и стоящее, не хотелось.

„Тогда я вспомнил, что у меня есть заветная тетрадка, куда я записываю интересные идеи, открыл ее и, поскольку у меня есть опыт работы диспетчером в автопомощи, и я отмечал возможные „узкие“ места данного бизнеса, родилась новая идея, с которой мы движемся дальше.

Это программа для буксиров, которая облегчает отправку автомобилей на вызов и сбор предоплаты.

Как это работает

Клиент звонит в буксировочную фирму, оператор оформляет заказ в специальной программе. В конце оформления заказа на номер телефона клиента с помощью смс отправляется ссылка на оплату вызова. Клиент нажимает на ссылку, производит предоплату, в системе отображается, что оплата прошла, после чего система находит подходящий буксир, и происходит отправка машины на место происшествия.