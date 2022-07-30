Внимание инвесторам: эстонский стартап, решающий проблему автопомощи, не имеет конкурентов и собирается захватить рынок
Сломаться на трассе, путешествуя на авто, - одно из самых неприятных и вызывающих негативный стресс приключений. Участник программы инкубации от Технополя стартап EDY предлагает удобное решение для фирм, специализирующихся на автопомощи (автобуксировка). Решение, разумеется, удобно и для клиентов.
Кто есть кто
Илья Анкипович, основатель EDY - молодой человек, который очень хорошо знаком со сферой автопомощи, потому что сам в ней в свое время работал.
Но в инкубатор Технополя он пришел с совершенно иной идеей.
„Наш путь был тернистым, потому что поначалу мы пришли вообще с другой идеей, связанной с рассылкой рекламы туристам, с совершенно другой командой, но через три месяца, начав изучать целевой рынок и не увидев сценариев стабильного заработка, поняли что эта идея не рабочая и не жизнеспособная“, - рассказывает Илья.
Но, казалось бы, Илья уже попал в инкубатор, его наставник - один из ключевых менторов Технополя, ангел-инвестор Лев Долгачев, и бросать идею создать все-таки нечто работающее и стоящее, не хотелось.
„Тогда я вспомнил, что у меня есть заветная тетрадка, куда я записываю интересные идеи, открыл ее и, поскольку у меня есть опыт работы диспетчером в автопомощи, и я отмечал возможные „узкие“ места данного бизнеса, родилась новая идея, с которой мы движемся дальше.
Это программа для буксиров, которая облегчает отправку автомобилей на вызов и сбор предоплаты.
Как это работает
Клиент звонит в буксировочную фирму, оператор оформляет заказ в специальной программе. В конце оформления заказа на номер телефона клиента с помощью смс отправляется ссылка на оплату вызова. Клиент нажимает на ссылку, производит предоплату, в системе отображается, что оплата прошла, после чего система находит подходящий буксир, и происходит отправка машины на место происшествия.
„Проблемой в этой сфере сейчас является то, что у клиента нет никаких обязанностей при вызове буксира. Он вызывает машину, но не делает предоплату и никаким образом не подтверждает свою ответственность за вызов. Получается, что клиент может отменить вызов на полпути или и вовсе не сообщить о том, что его подобрал другой (допустим, проезжавший мимо) буксир. Все это - большие расходы для автопомощи, особенно с учетом роста цен на топливо и тем, что зачастую неприятности случаются именно на трассе, далеко от черты города“, - объясняет Анкипович.
„Мы решаем эту проблему кардинально - тем, что без предоплаты выезды не осуществляются, максимально облегчаем сбор средств, и у нас две основных ценности для оператора: облегчение сбора предоплаты и оптимизация вызова.
У нас разработан оптимизационный алгоритм, который отталкивается от данных, внесенных в форму, он считывает, какую именно машину надо направить на данный вызов. Потому что у буксировки есть свои особенности. Для каждой работы нужна определенная машина. Не все помещаются, например, в подземную парковку или парковочный дом. Кроме того, сами переговоры с клиентом по телефону занимают время, потому как обычно фирмы по такой автопомощи небольшие, и там может за все отвечать один человек, что удлиняет время решения проблемы. С нашей программой все гораздо быстрее, она учитывает все факторы“, - объясняет Анкипович.
В плюсе также страховые компании и автомобильные представительства
Нужен инвестор
„У нас сейчас в пилотном проекте три фирмы, восемь водителей и 14 машин. На данный момент полностью готов модуль по назначению работ. Вторая фаза - разработка платежного модуля и оптимизационного алгоритма, который будет подбирать подходящий буксир. Именно на это мы ищем инвестиции. Всем опрошенным операторам нравится факт, что они смогут собирать предоплату, поскольку подобного решения сейчас на рынке нет, это наше ноу-хау. Как только мы получим инвестиции и доведем стартап до ума, дело останется за малым - выйти на рынок и зарабатывать“, - говорит Анкипович, который видит стартап хорошо масштабируемым и доходным бизнесом.
По словам представителя EDY, уже есть договоренности с потенциальными клиентами, крупной фирмой автопомощи с собственным автопарком, которая дала предварительное согласие войти в пилотный проект и выразила заинтересованность в сотрудничестве.
О том, что пора двигаться в сторону нахождения инвестора, говорит и наставник EDY в русскоязычной программе инкубации Лев Долгачев.
Планы и цифры
Стартап, по словам его основателя, ориентирован европейский рынок, план роста расписан на ближайшую пятилетку.
„Мы начинаем с Прибалтики, переходим на Швецию, Норвегию, Финляндию. Далее - Германия и на 4-5-й год хотим охватить оставшиеся страны Европы.
Начинаем с Прибалтики именно потому что я знаю эти рынки, я с ними работал, будучи оператором автопомощи и мне проще понять их нужды, чтобы с правильной стороны подойти и продать нашу услугу“, - поясняет Анкипович.
„Ценообразование выглядит примерно так: подписка на одного пользователя 3,59 евро и фиксированная ставка 75 центов за обработку платежей. Основной доход получается именно с обработки платежей, для оператора это - копейки, заплаченные за удобство и снижение рисков. В Прибалтике порядка около 150 фирм автопомощи, и у каждого по три с половиной водителя, на подписках особо не заработаешь, но заработаешь именно с обработки платежей. Минимальное количество поездок у фирмы в месяц порядка 400.
Разумеется, EDY изучил альтернативные предложения и конкурентов.
„Фирмы предлагают, в основном, телематику - это когда на автомобили устанавливают GPS трекер, откуда данные идут в приложение, и таким образом осуществляется контроль мобильной рабочей силы. Стоимость их подписки - около 25 евро. С нами они конкурировать в этом смысле не смогут. Уверен, что все эти факторы будут способствовать быстрому росту и захвату рынка“, - оптимистично настроен Илья Анкипович.
Программа инкубации Технополя бесплатна и поддерживается Государственным центров вспомогательных услуг (RTK).