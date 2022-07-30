Министр обороны Певкур: присоединяйтесь к территориальной защите!

„Я убежден, что двукратное увеличение структуры территориальной защиты, то есть до 20 000 человек, является правильным и крайне необходимым шагом для укрепления национальной обороны Эстонии. Роль территориальной защиты в структуре нашей обороны имеет сверхважное значение, увеличивая в целом боеготовность и потенциал резервной армии противостоять врагу“, - сказал Певкур после встречи с командующим Кайтселийтом.

Певкур добавил, что важность роли территориальной защиты получила наглядное подтверждение в свете происходящего в Украине. „Мы сделаем все, чтобы ковер безопасности Эстонии стал в два раза плотнее для жителей страны и болезненнее для врага. Для этого у нас есть продуманный план, ресурсы и твердая воля для проведения этих планов в жизнь. Здесь я призываю всех желающих вносить свой вклад в государственную оборону Эстонии, присоединяться к организациям Кайтселийт, в том числе и Найскодукайтсе, и молодёжной организации Эстонии Нооред коткад“, — отметил министр обороны Ханно Певкур.

По словам министра, Кайтселийт играет исключительно большую роль в формировании патриотизма общества. „Каждый член организации Кайтселийт является ценным носителем патриотизма в регионе своего проживания и в кругу друзей. Чем больше у нас будет членов Кайтселийта, тем сильнее будет желание жителей Эстонии защищать свою страну и тем прочнее будет свобода Эстонии“, - заверил он.

Командующий Кайтселийтом бригадный генерал Рихо Юхтеги отметил, что количество членов Кайтселийта за последние месяцы значительно увеличилось и приближается к 30 000 человек. „В настоящее время наши дружины Кайтселийта и округи Найскодукайтсе проводят хорошую работу по обучению новых членов, чтобы они стали полноправными членами организаций Кайтселийт и Найскодукайтсе. Увеличение количества наших членов означает, что Кайтселийт способен в ближайшем будущем вложить в национальную оборону почти на пятую часть больше, чем до сих пор“, — добавил Юхтеги.