Министр обороны Певкур: присоединяйтесь к территориальной защите!(17)
Министр обороны Ханно Певкур вчерапосетил Генеральный штаб Кайтселийта и встретился с командующим Кайтселийтом бригадным генералом Рихо Юхтеги, чтобы получить обзор наиболее важных, касающихся Кайтселийта процессов, включая увеличение структуры территориальной защиты.
„Я убежден, что двукратное увеличение структуры территориальной защиты, то есть до 20 000 человек, является правильным и крайне необходимым шагом для укрепления национальной обороны Эстонии. Роль территориальной защиты в структуре нашей обороны имеет сверхважное значение, увеличивая в целом боеготовность и потенциал резервной армии противостоять врагу“, - сказал Певкур после встречи с командующим Кайтселийтом.
Певкур добавил, что важность роли территориальной защиты получила наглядное подтверждение в свете происходящего в Украине. „Мы сделаем все, чтобы ковер безопасности Эстонии стал в два раза плотнее для жителей страны и болезненнее для врага. Для этого у нас есть продуманный план, ресурсы и твердая воля для проведения этих планов в жизнь. Здесь я призываю всех желающих вносить свой вклад в государственную оборону Эстонии, присоединяться к организациям Кайтселийт, в том числе и Найскодукайтсе, и молодёжной организации Эстонии Нооред коткад“, — отметил министр обороны Ханно Певкур.
По словам министра, Кайтселийт играет исключительно большую роль в формировании патриотизма общества. „Каждый член организации Кайтселийт является ценным носителем патриотизма в регионе своего проживания и в кругу друзей. Чем больше у нас будет членов Кайтселийта, тем сильнее будет желание жителей Эстонии защищать свою страну и тем прочнее будет свобода Эстонии“, - заверил он.
Командующий Кайтселийтом бригадный генерал Рихо Юхтеги отметил, что количество членов Кайтселийта за последние месяцы значительно увеличилось и приближается к 30 000 человек. „В настоящее время наши дружины Кайтселийта и округи Найскодукайтсе проводят хорошую работу по обучению новых членов, чтобы они стали полноправными членами организаций Кайтселийт и Найскодукайтсе. Увеличение количества наших членов означает, что Кайтселийт способен в ближайшем будущем вложить в национальную оборону почти на пятую часть больше, чем до сих пор“, — добавил Юхтеги.