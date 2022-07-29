Со времен войны в Эстонии осталось около полумиллиона не взорвавшихся боеприпасов. В большинстве своем они безопасны для человека

Руководитель по связям с общественностью Департамента спасательной службы Марек Кийк говорит, что количество взрывных устройств на территории Эстонии оценить трудно. „По самым приблизительным оценкам, в земле все еще может находиться около 500 000 образцов военного периода“, - сказал Кийк.

По его словам, за последние 20 лет саперы Департамента спасательной службы обезвредили 113 000 взрывных устройств. Но для того, чтобы обезвредить все взрывные устройства, оставшиеся на территории Эстонии, департаменту потребуется еще много лет. „Можно с уверенностью сказать, что у саперов будет много работы еще десятки лет“, - сказал Кийк.

Спасателям приходилось обезвреживать взрывные устройства во всех уездах, но больше всего там, где шли особенно крупные сражения. „В последние годы Ида-Вирумаа находится на первом месте по количеству находок, но в Харьюмаа, Сааремаа и Тартумаа также находили немало взрывоопасных предметов“, - рассказал Кийк.

По словам руководителя по связям с общественностью Департамента спасательной службы, взрывоопасные предметы со времен войн в основном безопасны для гуляющих людей, но при разведении костра в незнакомом месте следует проявлять осторожность. „При неудачном стечении обстоятельств с людьми может произойти несчастный случай, если они разожгут костер в случайном месте на природе, где будет находиться старый снаряд или что-то подобное. Поэтому всегда полезно использовать подготовленные и ранее использованные места для костров“, - говорит Кийк.