Осиновский: назначение Новикова в руководство TLT – грубое нарушение коалиционной культуры

По словам Евгения Осиновского, кандидатура Новикова не была согласована с социал-демократами, и их представитель в совете также проголосовал против Новикова.

„Такое решение социал-демократам непонятно. Конечно, выглядит плохо, когда политик из Центристской партии затем оказывается в правлении муниципального предприятия, в последнее время было несколько хороших примеров выборов новых руководителей. Здесь речь идет и о Кайдо Падаре из того же TLT и новом главе Департамента образования. А случай Новикова - один из тех плохих образцов старого стиля управления, который мы точно не одобряем“, - сказал Осиновский.