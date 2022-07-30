Клиенты в Эстонии недовольны популярным магазином одежды: заказы не выполняются

Как сообщила обратившаяся в Delfi Лийна (имя изменено — ред.), ее заказ был сначала подтвержден, и она даже получила сообщение по электронной почте, что посылка уже отправлена, но через несколько дней деньги просто перечислили на ее счет. Поскольку Лийна не получала письма об аннулировании заказа, то она осталась в недоумении, не понимая, чем вызвано это обстоятельство. А еще через пару дней компания H&M сняла сумму заказа с ее счета, вскоре Лийна получила посылку.

С аналогичной ситуацией столкнулась и подруга Лийны. В социальной сети Facebook можно обнаружить немало постов, авторы которых жалуются на H&M. Деньги перечисляют клиентам, причем зачастую без объяснения причин. Лишь в некоторых случаях клиенты получают электронные письма с сообщением, что заказ невозможно выполнить из-за того, что товар закончился.

Ева Бутримавицене из отдела коммуникации H&Mi Baltikum сообщила Delfi, что компания H&M очень ценит своих клиентов, и ее усилия направлены на то, чтобы обеспечить надежную покупательскую среду.

„Мы приносим искренние извинения клиентам, у которых возникли трудности с покупкой товара через сайт Eesti H&M. В настоящее время сотрудники отдела интернет-торговли разбираются, чем были вызваны сбои, и постараются устранить технические неполадки“, - сообщила Бутримавицене.

В случае возникновения проблем Бутримавицене советует обращаться в отдел поддержки клиентов H&M, поскольку каждый случай индивидуален. „Наши опытные коллеги с удовольствием помогут каждому клиенту, у которого возникли проблемы с интернет-магазином“, - заверила она.

В Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) не поступало сообщения, касающихся аннулирования заказов в интернет-магазине H&M.

„Выполнять договор обязаны обе стороны. Если торговая организация не может прислать заказанный товар, она обязана оповестить потребителя и незамедлительно вернуть деньги. В этом случае торговая организация не вправе возвращать деньги в течение 14 дней“, - пояснил TTJA.

В случае возникновения проблем всегда можно обратиться в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора. Потребители могут получить консультацию с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов по телефону +372 620 1707.