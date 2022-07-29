Eesti Gaas повышает цену для бытовых потребителей на 77%

За ростом цен стоит повышение цены природного газа в Европе. При этом ранее Eesti Gaas утверждал, что имеет необходимый запас газа га предстоящий отопительный сезон. Вместо российского газа теперь используется газ из Норвегии и США.

Председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик сообщил, что предприятие вынуждено поднять цену для бытовых клиентов, чтобы привести ее в соответствие с уровнем на рынке, как это сделали все крупные продавцы газа. Каазик утверждает, что цена гибкого пакета Eesti Gaas остается одной из самых низких на рынке по сравнению с другими подобными пакетами.

Клиенты, кого коснется изменение цены, получат об этом персональное уведомление. Гибкий пакет используют около 29 300 клиентов Eesti Gaas, большинство из которых - имеющие газовые плиты клиенты с низким уровнем потребления. Больше всего рост цены затронет клиентов, имеющих газовое отопление дома - их насчитывается около 8400.

Это изменение не коснется клиентов с фиксированным пакетом.