29.07.2022, 16:15
ВИДЕО и ФОТО | Теперь официально: в Эстонии появится правая партия(9)
Председатель правых Кристьян Ванаселья объявил, что в Эстонии появится новая политическая партия - Правая партия. По словам Ванаселья, в Эстонии нет политической партии с действительно правыми взглядами.
Разве не всегда бывает так, что эти последние десять процентов активизируются, когда вы говорите им, „давайте сделаем это сейчас“. Люди, которых мы хотели пригласить присоединиться к партии, были нам уже знакомы, на это просто нужно было время. Требуется время, чтобы убедить их, но, поскольку мы знали, что хотим создать политическую партию в августе, после повторного разговора, теперь в наших рядах 500 человек. Предел, необходимый по закону, превышен, и мы можем приступить к следующим шагам.