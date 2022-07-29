ВИДЕО и ФОТО | Теперь официально: в Эстонии появится правая партия

Разве не всегда бывает так, что эти последние десять процентов активизируются, когда вы говорите им, „давайте сделаем это сейчас“. Люди, которых мы хотели пригласить присоединиться к партии, были нам уже знакомы, на это просто нужно было время. Требуется время, чтобы убедить их, но, поскольку мы знали, что хотим создать политическую партию в августе, после повторного разговора, теперь в наших рядах 500 человек. Предел, необходимый по закону, превышен, и мы можем приступить к следующим шагам.