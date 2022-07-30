В полиции поясняют, почему очереди на бронирование времени обслуживания больше двух месяцев!

Только в начале этой недели в социальных сетях появилась множество сообщений, в которых говорится о том, что Департамент полиции и погранохраны напоминает о записи на прием за два месяца до истечения срока действия документов, но если вы начнете искать эти свободные места на прием, получится, что первое свободное время в Таллинне доступно аж в октябре, а, например, в Рапла - во второй половине сентября.

Forte выяснил у полиции, как такое возможно, что они не могут найти время, чтобы люди не записывались на прием настолько заранее.

Главный эксперт Бюро идентификации и статуса Департамента полиции и погранохраны Анника Пярна пояснила, что первое уведомление отправляется за два месяца до истечения срока действия удостоверяющего личность документа, и, отреагировав в течение этого времени, можно запросить замену документа быстро и удобно в самообслуживании или, при желании, записаться на прием в контору.

„Запись на прием — это дополнительная возможность для тех, кто планирует свои действия заранее. Доля времени в системе бронирования находится в балансе с возможностями соответствующей службы по обслуживанию клиентов, так как необходимо обеспечить обслуживание клиентов и в живой очереди“, — пояснила Пярна.

Она отметила, что всегда есть возможность прийти в зал обслуживания по живой очереди, но в этом случае нужно учитывать более долгое время ожидания.

„В залах обслуживания мы построили управление клиентскими потоками по принципу, что получение документов является приоритетным, так как это деятельность, которой человек не может заниматься в полицейском самообслуживании“, — сказала она.