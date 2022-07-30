В полиции поясняют, почему очереди на бронирование времени обслуживания больше двух месяцев!(5)
При записи на прием в Департамент полиции и погранохраны местами образовались очереди более двух месяцев. Из пояснений полиции можно сделать вывод, что речь идет об умышленной деятельности по направлению людей к электронным каналам общения, - пишет Forte.
Только в начале этой недели в социальных сетях появилась множество сообщений, в которых говорится о том, что Департамент полиции и погранохраны напоминает о записи на прием за два месяца до истечения срока действия документов, но если вы начнете искать эти свободные места на прием, получится, что первое свободное время в Таллинне доступно аж в октябре, а, например, в Рапла - во второй половине сентября.
Forte выяснил у полиции, как такое возможно, что они не могут найти время, чтобы люди не записывались на прием настолько заранее.
Главный эксперт Бюро идентификации и статуса Департамента полиции и погранохраны Анника Пярна пояснила, что первое уведомление отправляется за два месяца до истечения срока действия удостоверяющего личность документа, и, отреагировав в течение этого времени, можно запросить замену документа быстро и удобно в самообслуживании или, при желании, записаться на прием в контору.
„Запись на прием — это дополнительная возможность для тех, кто планирует свои действия заранее. Доля времени в системе бронирования находится в балансе с возможностями соответствующей службы по обслуживанию клиентов, так как необходимо обеспечить обслуживание клиентов и в живой очереди“, — пояснила Пярна.
Она отметила, что всегда есть возможность прийти в зал обслуживания по живой очереди, но в этом случае нужно учитывать более долгое время ожидания.
„В залах обслуживания мы построили управление клиентскими потоками по принципу, что получение документов является приоритетным, так как это деятельность, которой человек не может заниматься в полицейском самообслуживании“, — сказала она.
Поэтому длинная очередь ожидания возникнет только в том случае, если вы хотите подать ходатайство на получение нового документа на месте. Подача заявки в самообслуживании занимает несколько минут. Если у вас есть соответствующее фото, образец подписи и отпечатки пальцев, вы можете ходатайствовать о выдаче нового документа, не выходя из дома, сделав всего несколько кликов мышью на сайте iseteenindus.politsei.ee.
Если нет фотографии, подписи или отпечатков пальцев, придется идти на место и предоставить свои биометрические данные в цифровом киоске зала обслуживания, откуда данные автоматически передаются в онлайн-среду самообслуживания. После этого рекомендуется снова войти в систему самообслуживания, где удобно быстро подать ходатайство.
„Цель ДПП — поощрять использование самообслуживания и цифровых киосков и тем самым менять привычное поведение клиентов“, — сказала Пярна. „Если человек решает запросить документ в конторе вместо самообслуживания, то, при записи заранее, запрос документа занимает около 10 минут“.