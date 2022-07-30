Экономика
30.07.2022, 10:52

ПОПРАВКА К ЗАКОНУ | Работодатель обязан позаботиться о большей информированности работника

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1 августа вступают в силу несколько поправок к Закону о трудовом договоре.
1 августа вступают в силу несколько поправок к Закону о трудовом договоре.
ФОТО: Sven Arbet | Ekspress Meedia

1 августа вступают в силу поправки к Закону о трудовом договоре, разработанные в соответствии с директивой Евросоюза, которая касается прозрачности относительно условий труда и изменения условий труда в будущем, пишет Maaleht.

Отныне работодатель обязан предоставлять работнику больше информации относительно условий труда до того, как тот приступит к работе. Если до сих пор работодатель разъяснял работнику его трудовые обязанности, правила организации работы, ставил в известность о размере зарплаты, времени работы, дне выплаты вознаграждения, то теперь работодатель обязан информировать работника еще о шести обстоятельствах.

Работнику следует предоставить информацию общего характера об обучении. Например, сколько дней в году предусмотрено на обучение, как на предприятии организуется обучение в целом. Информацию можно не предоставлять, если работодатель не предлагает обучение.

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