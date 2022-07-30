30.07.2022, 10:52
ПОПРАВКА К ЗАКОНУ | Работодатель обязан позаботиться о большей информированности работника(6)
ФОТО: | Ekspress Meedia
1 августа вступают в силу поправки к Закону о трудовом договоре, разработанные в соответствии с директивой Евросоюза, которая касается прозрачности относительно условий труда и изменения условий труда в будущем, пишет Maaleht.
Отныне работодатель обязан предоставлять работнику больше информации относительно условий труда до того, как тот приступит к работе. Если до сих пор работодатель разъяснял работнику его трудовые обязанности, правила организации работы, ставил в известность о размере зарплаты, времени работы, дне выплаты вознаграждения, то теперь работодатель обязан информировать работника еще о шести обстоятельствах.