ПОПРАВКА К ЗАКОНУ | Работодатель обязан позаботиться о большей информированности работника

Отныне работодатель обязан предоставлять работнику больше информации относительно условий труда до того, как тот приступит к работе. Если до сих пор работодатель разъяснял работнику его трудовые обязанности, правила организации работы, ставил в известность о размере зарплаты, времени работы, дне выплаты вознаграждения, то теперь работодатель обязан информировать работника еще о шести обстоятельствах.