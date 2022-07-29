Вице-мэр Андрей Новиков подает в отставку и выходит из Центристской партии

„Сам факт того, что Андрей Новиков принял участие в конкурсе на должность члена правления, является большой победой для предприятия, - отметил выбранный председателем правления АО TLT Кайдо Падар. – Работа в качестве вице-мэра, ответственного за транспортную сферу крупнейшего самоуправления Эстонии, обогатила его отраслевым опытом и знаниями. Именно эти экспертные преимущества он сможет реализовать на практике в самом крупном предприятии общественного транспорта.“

Договор с Андреем Новиковым будет подписан сроком на пять лет. Заработная плата члена правления составит 6400 евро, автомобильная компенсация не предусмотрена, предельный уровень расходов на обучение не должен превышать размера одной месячной зарплаты в год, что соответствует действующим городским правилам.

„Проработав в течение 17 лет в публичном секторе на разных должностях, считаю, что настало время двигаться дальше. В качестве члена правления TLT я смогу реализовать свой опыт на благо развития общественного транспорта, - заявил Андрей Новиков. – В связи со вступлением в новую должность, я складываю с себя полномочия вице-мэра Таллинна, а также выхожу из Центристской партии Эстонии. Мэру будет подано заявление с просьбой об освобождении с занимаемой должности с середины августа. Точное время и дата выяснится в конце будущей недели, когда мэр вернется из командировки“.