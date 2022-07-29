29.07.2022, 11:28
В Кейла мужчина с мачете набросился на автобус с пассажирами(11)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Вчера в Кейла мужчина с мачете набросился на автобус с пассажирами. К счастью, никто не пострадал.
В четверг, 28 июня, в полицию поступило сообщение на том, что на круговом перекрестке Юлейыэ в Кейла легковой автомобиль Madza преградил путь перевозившему пассажиров автобусу и тот был вынужден остановиться.
Водитель автомобиля вышел и ударил острым предметом на боковому окну автобуса, после чего скрылся. По словам читателя Delfi, у водителя в руках было мачете и после удара на окне образовалось несколько трещин.
Полиция не подтвердила, но и не опровергла, что речь шла о мачете. Как сообщили правоохранительные органы, в результате случившегося никто не пострадал.
Точные обстоятельства устанавливаются.