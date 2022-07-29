ЧП и криминал
29.07.2022, 07:21

В Таллинне в аварии погиб мотоциклист

 
Mees viidi kiirabiga haiglasse, ent tema elu ei õnnestunud päästa.
Mees viidi kiirabiga haiglasse, ent tema elu ei õnnestunud päästa.
ФОТО: Jaanus Lensment | Ekspress Meedia

Вчера вечером в аварии на Таммсааре теэ в столичной районе Мустамяэ погиб 33-летний водитель мотоцикла.

В 20:10 полиция получила сообщение об аварии возле остановки Сыякооли на Таммсааре теэ, где, по предварительным данным, 33-летний мужчина на мотоцикле наехал на бордюр, потерял контроль над транспортным средством и упал. Скорая доставила мужчину в тяжелом состоянии в больницу, но, к сожалению, медикам не удалось спасти ему жизнь.

Пока неизвестно, почему мужчина не справился с управлением и с какой скоростью ехал. Установлено, что он имел права соответствующей категории, а также был одет в шлем и защитную одежду.

Был ли водитель пьян, установит экспертиза. Максимально разрешенная скорость на данном участке составляла 70 км/ч.

За этот год в Эстонии произошло 55 аварий с участием мотоциклов, в которых умер один и пострадали 57 человек.


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