Neste добилась лучшего в своей истории финансового результата

Государственная топливная компания Neste добилась во втором квартале года лучшего в своей истории финансового результата. Этот период совпадает со временем вторжения России в Украину.

Прибыль компании от сырой нефти, которую она перерабатывает, выросла более чем в три раза. Война России в Украину привела к росту цен на нефтепродукты.

Компания Neste выиграла от того, что российская нефть, которую она использует, значительно дешевле нефти марки Brent, добываемой в Северном море.

По словам исполнительного директора Neste Матти Лехмуса, в дальнейшем ситуация изменится. "Когда началась война в Украине, мы объявили, что не будем заключать новые контракты и заменим российскую нефть другими альтернативами. Сейчас, в июле, прибыл последний груз, а это значит, что мы больше не покупаем российскую нефть", – заявил Лехмус.

Он ожидает, что в будущем прибыль компании сократится. Это связано с замедлением экономического роста в западных странах.