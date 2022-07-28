Впервые за 14 лет McDonald’s поднял цену на чизбургер

Как пишет BBC, сегодня впервые за последние 14 лет McDonald’s поднял цену на чизбургер. Решение повысить стоимость популярного блюда было принято из-за стремительного роста инфляции. Так, если раньше в Великобритании чизбургер стоил 0,99 фунта стерлингов, то сейчас он стоит уже 1,19 фунта стерлингов. Цена чизбургера в эстонских ресторанах McDonald’s - 1,30 евро.

По словам исполнительного директора сети ресторанов McDonald's в странах Балтии Владимира Яневского, как и любое другое предприятие, McDonald's также работает под постоянным давлением рынка.

"Мы внимательно следим за часто меняющимися торгово-экономическими условиями, влияющими на наш бизнес. При принятии решений на первом месте всегда стоит лояльность наших клиентов, мы стараемся максимально минимизировать влияние инфляции. Однако из-за некоторых продуктов, на закупках которых инфляция отражается больше всего, возникла необходимость в корректировке цен“, — подтвердил Яневский тот факт, что повышение цен ощущается и в меню в Эстонии.

Начиная с 1986 года издание The Economist постоянно отслеживает и сравнивает, сколько стоит бургер Big Mac в разных странах мира. На данный момент больше всего за него нужно будет заплатить в:

1. Швейцарии - примерно 6,61 евро

2. Норвегии - примерно 6,17 евро

3. Уругвае - примерно 5,99 евро

4. Швеции - примерно 5,51 евро

5. Канаде - примерно 5,17 евро

Во всем мире насчитывается около 36 000 ресторанов McDonald. Сеть представлена в более чем 100 странах.