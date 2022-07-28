ВАЖНО! Из-за триатлона Ironman в Таллинне изменится организация дорожного движения
Проведение триатлона Ironman и сопутствующих мероприятий повлечет за собой закрытие ряда улиц, ограничения на парковку, а также изменения в работе общественного транспорта в субботу и воскресенье, 6 и 7 августа, и в меньшей степени – 4 и 5 августа.
В субботу и воскресенье, 6 и 7 августа, будет приостановлено движение автобусов маршрута № 62, а также трамвайных линий № 1 и 2. Автобусы № 2, 3, 20A, 21, 21B, 27, 33, 36, 37, 40, 41, 41B, 59, 61, 66 и 73 будут направлены в объезд. На линию выйдут временные автобусы по маршруту Хобуяама – Каларанна и Оя теэ - Харкуярве. Движение трамваев № 1 и 2 будет приостановлено в субботу, 6 августа, с 11.00 до 18.15 и в воскресенье, 7 августа, с 11.50 до 16.30.
Трамвайные линии № 1 и 2, а также направленные в объезд автобусные линии и автобусный маршрут № 72, в субботу и воскресенье будут курсировать по свободному графику. Подробную информацию об изменениях в работе общественного транспорта можно найти на странице https://transport.tallinn.ee, на автобусных и трамвайных остановках, а также на сайте https://eu.remix.com/map/522cb15a?latlng=59.43599,24.74542,12.913.
В четверг, 4 августа, с 20.00 до 21.00 будет закрыт для движения отрезок улицы Каларанна между ул. Каласадама и Весиленнуки, а также участок улицы Каласадама между ул. Курси и Каларанна. Улица Стаапли 4 августа будет закрыта с 20.15 до 21.00. Доступ будет открыт для автомобилей местных жителей и учреждений, а также оперативного транспорта.
В пятницу, 5 августа с 18.00 до 19.30 расположенная на улице Каларанна пешеходно-велосипедная дорожка будет закрыта для движения.
В Хааберсти для движения будет закрыта улица Сыудебаази теэ и отрезок ул. Пикалийва между ул. Кесккюла и Палдиским шоссе – с 12.00 пятницы, 5 августа, до 12.30 воскресенья, 7 августа. Местные жители смогут проехать на Сыудебаази теэ на основании разрешения.
В субботу и воскресенье, 6 и 7 августа, будут закрыты для движения следующие дороги, улицы и перекрестки (детальная информация на карте):
Кесклинн
Ратушная площадь, Старый рынок, Ванатуру каэль, ул. Виру, Кунинга, Кулласепа, Канути и отрезок улицы Айа между ул. Виру и Канути – с 9.00 субботы, 6 августа, до 19.00 воскресенья, 7 августа.
Пыхья-Таллинн и Кесклинн
Отрезок улицы Каласадама между ул. Каларанна и Пыхья пст, отрезок Пыхья пст между улицами Соо и Курси, ул. Суур-Раннавярава, отрезок Мере пст между ул. Суур-Раннавярава и Ахтри, отрезок улицы Раннамяэ теэ между ул. Канути и Сууртюки и ул. Суур Раннавярав – 6 августа с 9.00 до 23.59 и 7 августа с 10.30 до 19.00.
Отрезок улицы Тёйстузе между ул. Каларанна и Ситси, ул. Ситси, Пельгуранна, по одной полосе в каждом направлении улицы Сыле на отрезке между ул. Ситси и Копли, по одной полосе в каждом направлении на перекрестке ул. Копли, Сыле и Пельгуранна, а также пешеходно-велосипедные дорожки улицы Лахепеа – в субботу, 6 августа, с 10.30 до 17.30 и в воскресенье, 7 августа, с 11.30 до 16.00.
Ул. Леннусадама – с 10.30 субботы, 6 августа, до 16.00 воскресенья, 7 августа.
Тротуар ул. Пеэтри и пешеходно-велосипедная дорожка ул. Стаапли – с 9.00 субботы, 6 августа, до 19.00 воскресенья, 7 августа.
Пешеходно-велосипедные дорожки улицы Каларанна – с 9.00 субботы, 6 августа, до 19.00 воскресенья, 7 августа.
Отрезок Палдиски мнт между улицами Лахепеа и Эхитаяте теэ – с 8.00 до 17.30 субботы, 6 августа, и с 11.00 до 16.00 воскресенья, 7 августа.
Хааберсти
Отрезок Палдиски мнт между Эхитаяте теэ и ул. Астангу, а также съезд с кругового перекрестка Палдиски мнт, Эхитаяте теэ и Раннамыйза теэ в направлении Палдиски – в субботу, 6 августа, с 4.00 до 17.30 и воскресенье, 7 августа, с 7.30 до 16.00. Между Ыйсмяэ теэ и Мяэкюла теэ по одной полосе в каждом направлении будет открыто для движения общественного транспорта. Доступ к зданиям K-Rauta и Inchcape Motors будут обеспечивать регулировщики.
Отрезок Палдиски мнт от ул. Лахепеа до Эхитаяте теэ – в субботу, 6 августа, с 8.00 до 17.30 и в воскресенье, 7 августа, с 11.00 до 16.00.
Отрезок Палдиски мнт между ул. Астангу и ул. Тяхеторни – в субботу, 6 августа, с 6.30 до 17.30 и в воскресенье, 7 августа, с 9.30–16.00.
Пешеходно-велосипедные дорожки ул. Лахепеа в Мериметса – с 10.30 до 17.30 субботы, 6 августа, а также с 11.30 до 16.00 воскресенья, 7 августа.
Отрезок ул. Пикалийва от ул. Кесккюла до Палдиски мнт и ул. Сыудебаази (местные жители смогут проехать на основании разрешения) – с 12.00 пятницы, 5 августа, до 12.30 воскресенья, 7 августа.
Парковка запрещена:
Кесклинн
Отрезок улицы Айа между ул. Виру и Канути - с 0.00 до 7.00 субботы, 6 августа.
Пыхья-Таллинн
Ул. Пельгуранна – с 0.00 субботы, 6 августа, до 16.00 воскресенья, 7 августа.
Хааберсти
Ул. Сыудебаази – с 0.00 пятницы, 5 августа, до 12.30 воскресенья, 7 августа.
Карта временной организации движения: