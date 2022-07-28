ВАЖНО! Из-за триатлона Ironman в Таллинне изменится организация дорожного движения

В субботу и воскресенье, 6 и 7 августа, будет приостановлено движение автобусов маршрута № 62, а также трамвайных линий № 1 и 2. Автобусы № 2, 3, 20A, 21, 21B, 27, 33, 36, 37, 40, 41, 41B, 59, 61, 66 и 73 будут направлены в объезд. На линию выйдут временные автобусы по маршруту Хобуяама – Каларанна и Оя теэ - Харкуярве. Движение трамваев № 1 и 2 будет приостановлено в субботу, 6 августа, с 11.00 до 18.15 и в воскресенье, 7 августа, с 11.50 до 16.30.

Трамвайные линии № 1 и 2, а также направленные в объезд автобусные линии и автобусный маршрут № 72, в субботу и воскресенье будут курсировать по свободному графику. Подробную информацию об изменениях в работе общественного транспорта можно найти на странице https://transport.tallinn.ee , на автобусных и трамвайных остановках, а также на сайте https://eu.remix.com/map/522cb15a?latlng=59.43599,24.74542,12.913 .

В четверг, 4 августа, с 20.00 до 21.00 будет закрыт для движения отрезок улицы Каларанна между ул. Каласадама и Весиленнуки, а также участок улицы Каласадама между ул. Курси и Каларанна. Улица Стаапли 4 августа будет закрыта с 20.15 до 21.00. Доступ будет открыт для автомобилей местных жителей и учреждений, а также оперативного транспорта.

В пятницу, 5 августа с 18.00 до 19.30 расположенная на улице Каларанна пешеходно-велосипедная дорожка будет закрыта для движения.

В Хааберсти для движения будет закрыта улица Сыудебаази теэ и отрезок ул. Пикалийва между ул. Кесккюла и Палдиским шоссе – с 12.00 пятницы, 5 августа, до 12.30 воскресенья, 7 августа. Местные жители смогут проехать на Сыудебаази теэ на основании разрешения.

В субботу и воскресенье, 6 и 7 августа, будут закрыты для движения следующие дороги, улицы и перекрестки (детальная информация на карте ):

Кесклинн

Ратушная площадь, Старый рынок, Ванатуру каэль, ул. Виру, Кунинга, Кулласепа, Канути и отрезок улицы Айа между ул. Виру и Канути – с 9.00 субботы, 6 августа, до 19.00 воскресенья, 7 августа.

Пыхья-Таллинн и Кесклинн