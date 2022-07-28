Новости Эстонии
28.07.2022, 17:12

На переговорах в Стамбуле делегацией из России руководит адмирал с эстонскими корнями

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Eduard Luik
Eduard Luik
ФОТО: Kuvatõmmis | Rossija 1

На проходящих в Стамбуле переговорах о вывозе украинского зерна делегацией из России руководит адмирал, имеющий эстонские корни - его предки были родом из Ристи в Ляэнемаа.

В Турции начала работу российско-украинская комиссия, которая должна координировать безопасный транспорт зерна из Украины.

„В соответствии с положениями „Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины“ начал свою работу Совместный координационный центр (СКЦ) в г. Стамбуле. Передовая группа российских экспертов сегодня прибудет в Стамбул и приступит к работе в четырехстороннем формате. Российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк“, - сообщило Министерство обороны РФ.

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