Реклама Lidl заставила людей обратиться в полицию

„Отвечая почти на десять вопросов в социальных сетях Департамента полиции о рекламе Lidl, я сама связалась с ними и выяснила, как долго она будет показываться“, — пишет Пунак в социальных сетях.

„1 августа 2022 года реклама закончится. Осталось совсем немного, держитесь!“ — добавляет веб-констебль. Пунак объяснила, что люди пишут либо от себя, либо имени друга, который очень обеспокоен и подавлен этой рекламой. „Один из писавших упомянул о своих суицидальных наклонностях, которые, по его мнению, усилились из-за рекламы. Несколько учетных записей не содержали никакого контента и выглядели как учетные записи троллей . Все они хотели знать, нельзя ли запретить эту рекламу“, — рассказала веб-констебль.