ЧП и криминал
30.07.2022, 16:23

Афера в Баку и выигранный тендер на уборку пляжа Пирита

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Кто он, подозреваемый по одному делу с Тынисом Лийнатом?
Эрки Пиирсалу, Тынис Лийнат
Эрки Пиирсалу, Тынис Лийнат
ФОТО: Ekspress Meedia

Подозреваемый в получении взятки Тынис Лийнат на днях был освобожден из-под стражи. Однако вместе с ним подозреваются еще трое человек, двое из которых бизнесмены и знакомые Лийната — Тийт Курвитс и Эрки Пиирсалу.

После задержания Лийната прокуратура сообщила, что помимо бывшего главы района Пирита под подозрением еще трое мужчин. Во взяточничестве подозревается 51-летний мужчина, 40-летний мужчина подозревается во взяточничестве и пособничестве и подстрекательстве и 49-летний мужчина подозревается во взяточничестве, страховом мошенничестве и причинении имущественного ущерба.

На сегодняшний день известно, что двое из этих подозреваемых — Тийт Курвитс (49 лет) и Эрки Пиирсалу (51 год). У обоих мужчин и прежде были проблемы с законом. Третий подозреваемый пока неизвестен, но в прокуратуре подтвердили, что все трое уже допрошены. Прокуратура не сочла нужным заключать подозреваемых под стражу.

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