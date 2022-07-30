30.07.2022, 16:23
Афера в Баку и выигранный тендер на уборку пляжа Пирита(7)
Кто он, подозреваемый по одному делу с Тынисом Лийнатом?
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Подозреваемый в получении взятки Тынис Лийнат на днях был освобожден из-под стражи. Однако вместе с ним подозреваются еще трое человек, двое из которых бизнесмены и знакомые Лийната — Тийт Курвитс и Эрки Пиирсалу.
После задержания Лийната прокуратура сообщила, что помимо бывшего главы района Пирита под подозрением еще трое мужчин. Во взяточничестве подозревается 51-летний мужчина, 40-летний мужчина подозревается во взяточничестве и пособничестве и подстрекательстве и 49-летний мужчина подозревается во взяточничестве, страховом мошенничестве и причинении имущественного ущерба.