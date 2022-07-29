29.07.2022, 15:30
Эстонское государство предоставило убежище однополой паре из России
„Русские уверены в том, что патриархат единственно правильная форма общественного строя и что муж должен быть солдатом и защитником“. До 24 февраля Лена и Жанна Рувер боролись за то, чтобы в России их признали однополой парой. После 24 февраля эта борьба приняла еще более выраженный характер. Эстонское государство, сознавая это, представило паре убежище.
Они уехали 3 марта. По российским меркам город Калуга, население которой немногим меньше, чем население Таллинна, находится недалеко от Москвы. Три часа езды, почти 200 километров. Для россиян границы еще открыты, но в аэропортах уже царит хаос, и билеты в дефиците.