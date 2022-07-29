Эстонское государство предоставило убежище однополой паре из России

Они уехали 3 марта. По российским меркам город Калуга, население которой немногим меньше, чем население Таллинна, находится недалеко от Москвы. Три часа езды, почти 200 километров. Для россиян границы еще открыты, но в аэропортах уже царит хаос, и билеты в дефиците.

Разрешат ли уехать, неизвестно. В России поговаривают об объявлении военного положения. На границе подробно расспрашивают и „что-то ищут“. При желании у ЛГБТ-активистов всегда можно „что-то“ обнаружить. Участие в антиправительственных протестах, заключенный в Португалии брак, пропаганду однополой любви в социальных сетях… Может статься, вместо Эстонии их ожидает 15 лет тюрьмы, как угрожают инакомыслящим в России на каждом углу. Прошлая политическая активность тоже может стать роковой в последующей жизни.