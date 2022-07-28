Доктор Кармен Йоллер: новая волна коронавируса уже началась, время носить маски

„Для нас волна коронавируса началась уже в начале июля, а, может, даже в конце июня, когда стало расти число людей с положительным результатом на ковид“, — сказала Йоллер в интервью Vikerraadio.

Она отметила, что в государственной статистике этот рост отражения не находит, поскольку массовое тестирование больше не проводится. Зато массовыми стали звонки, когда пациенты говорят, что они заболели и экспресс-тест оказался положительным. Это началось в середине июля, и ситуация постоянно усугубляется.

„В людных местах хорошо бы носить, да“, — ответила доктор на вопрос о ношении масок. „Моя рекомендация — носить маску. Особенно людям из группы риска, а также непременно в общественном транспорте. В таких местах, где мы находимся лицом к лицу на протяжении длительного времени, более 15 минут. Если в магазине просторно, то это не так важно, однако если мы стоим там в очереди, то это снова обретает значение“.

Йоллер отметила, что с одной стороны клиническая картина стала легче, с другой - тяжелее, особенно для людей из группы риска. Она сослалась на долгий ковид, симптомы которого длятся не менее 12 недель и который связывают с такими заболеваниями, как инсульт, инфаркт, тромботические заболевания. При этом, у вакцинированных людей наблюдается гораздо меньше осложнений.

Что касается возможных новых ограничений, то, по мнению Йоллер, „если дела пойдут совсем плохо, то будут и ограничения“.

„Однако надеюсь, что до этого не дойдет, как мы все и мечтаем“, — сказала доктор.

