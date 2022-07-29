ВИДЕО | Сколько водителей за 40 минут повернет на встречку? Новая организация движения в Каламая заморачивает голову

В середине июля в районе Каламая в Таллинне реорганизовали дорожное движение. Если раньше с улицы Нийне на бульвар Пыхья можно было выехать, повернув только направо, то теперь разрешен как правый, так и левый поворот. Таким образом, на бульваре Пыхья на отрезке между улицами Соо и Нийне двустороннее двустороннее.

В социальных сетях распространяется видео, запечатлевшее, как водитель такси, очевидно, понятия не имеющий об изменении дорожного движения, выезжает на встречную полосу, игнорируя дорожный знак. Смотрите видео, чтобы узнать, чем закончилась ситуация.

Информация должна дойти до водителей

Вчера корреспондент Roheportaal газеты Eesti Päevaleht отправился в час пик в Каламая, чтобы своими глазами увидеть, сколько участников дорожного движения за 40 минут выедет на встречную полосу. Ответ: много. В чем читатели имеют возможность убедиться.

Дорожная полиция, кивая в сторону Таллиннского транспортного департамента, говорит о том, что о предстоящей организации дорожного движения следовало бы оповестить заранее, причем более убедительно.

„Многие водители не в курсе перемен, причем видно, что едут они, так сказать, по памяти, не обращая внимания на изменения в дорожном движении“, - отметил руководитель патрульной службы Центра дорожного надзора Вармо Рейн.

„Для того чтобы не допускать опасных ситуаций на дороге, когда одни водители придерживаются новой организации движения, а другие ездят так, как привыкли, следует приложить определенные усилия, например, установить притягивающие взгляд дорожные знаки, - сказала Вармо Рейн, выразив все же надежду, что со временем водители привыкнут к новой организации движения, и опасных ситуаций на дороге будет возникать меньше.

Таллинн: следим за ситуацией, при необходимости внесем изменения

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, ситуацию регулярно отслеживают и сравнивают ее с разработанными сценариями дорожного движения. „В случае необходимости в организацию дорожного движения будут внесены изменения“, - сказал он.

Осенью Таллиннская городская управа планирует сделать выводы и принять решение в отношении дальнейших шагов. Не исключено, что в будущем движение транспорта будет организовано иначе, и от нынешнего варианта откажутся.