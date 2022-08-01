01.08.2022, 07:09
В эстонско-украинской Школе Свободы не обошлось без слез
В поисках учителя музыки директор обратилась к Уку Сувисте
ФОТО: | Ekspress Meedia
Этой осенью около 5000 украинских детей начнут обучение в Эстонии. „Я очень хорошо помню 1 июня, когда мы начали принимать заявления, — рассказывает изданию Maaleht руководитель открывающейся в Таллинне эстонско-украинской Школы Свободы Ольга Селищева. — Весь вестибюль и коридор были заполнены людьми, и в какой-то момент я увидела, как родители стали плакать“.
По словам Селищевой, в Школе Свободы будут учиться в основном те дети, которые останутся в Эстонии на более длительный период времени. „Некоторым семьям и некуда возвращаться, так как в Украине у них больше нет ни дома, ни школы“, — отметила она.