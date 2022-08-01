Новости Эстонии
01.08.2022, 07:09

В эстонско-украинской Школе Свободы не обошлось без слез

 
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Директор Школы Свободы Ольга Селищева.
Директор Школы Свободы Ольга Селищева.
ФОТО: Sven Arbet | Ekspress Meedia

Этой осенью около 5000 украинских детей начнут обучение в Эстонии. „Я очень хорошо помню 1 июня, когда мы начали принимать заявления, — рассказывает изданию Maaleht руководитель открывающейся в Таллинне эстонско-украинской Школы Свободы Ольга Селищева. — Весь вестибюль и коридор были заполнены людьми, и в какой-то момент я увидела, как родители стали плакать“.

По словам Селищевой, в Школе Свободы будут учиться в основном те дети, которые останутся в Эстонии на более длительный период времени. „Некоторым семьям и некуда возвращаться, так как в Украине у них больше нет ни дома, ни школы“, — отметила она.


Поэтому и подача документов в новую школу далась семьями непросто. Родители пришли к осознанию, что, отправляя ребенка в школу в Эстонии, они привязывают свою семью к другой стране и в ближайшее время вернуться домой не смогут, сказала Селищева. „Многие сейчас планируют остаться в Эстонии. Тут у них квартира, работа и семья, и здесь они начинают с нуля“.

RusDelfi
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