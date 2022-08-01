В эстонско-украинской Школе Свободы не обошлось без слез

По словам Селищевой, в Школе Свободы будут учиться в основном те дети, которые останутся в Эстонии на более длительный период времени. „Некоторым семьям и некуда возвращаться, так как в Украине у них больше нет ни дома, ни школы“, — отметила она.



Поэтому и подача документов в новую школу далась семьями непросто. Родители пришли к осознанию, что, отправляя ребенка в школу в Эстонии, они привязывают свою семью к другой стране и в ближайшее время вернуться домой не смогут, сказала Селищева. „Многие сейчас планируют остаться в Эстонии. Тут у них квартира, работа и семья, и здесь они начинают с нуля“.