После концерта Rammstein на Певческом поле остались горы пластиковых стаканов. Что предпримет „зеленая столица Европы“?

Как известно, Таллинн в следующем году будет „зеленой столицей Европы“. Однако концерт Rammstein уж никак нельзя назвать „зеленым“.

Несмотря на то, что стакан, например, пива стоил 7 евро, публика активно отдавала денежки. Типичная картина: напиток допивали до конца, после чего стакан летел в лучшем случае в помойку, а в худшем - прямиком на землю. После этого можно уже пойти в очередь за новым напитком и, соответсвенно, новым стаканом.

Глава отдела циркулярной экономики Таллиннской службы предпринимательства Люйли Юнти сообщила Delfi, что ее отдел согласовал ходатайство данного общественного мероприятия и установил условия для сбора и утилизации отходов. „Согласно нашей оценке, мусорных контейнеров было достаточно и их постоянно опустошали. Отходы собирали по типу. К сожалению, не все посетители концерта осведомлены об экологии, поэтому часть мусора попала в неверные контейнеры“, - сказала она.

Руководитель SA Tallinna Lauluväljak Урмо Саареоя отметил, что это было очень большим общественным мероприятием, в связи с чем крайне сложно найти эффективные решения. Он подчеркнул, что использовавшиеся на мероприятии пластиковые стаканы - биоразлагающиеся,. По его словам, порядок организации и проведения общественных мероприятий города Таллинна устанавливает данное использование и не разрешает использовать обычную одноразовую посуду.

Саароя отметил, что Певческое поля сотрудничает с предприятием Cuploop, которое предлагает многоразовую посуду для мероприятий. За несколько недель до концерта Rammstein на Певческом поле прошел концерт Tiësto, где как раз использовалась система многоразовой тары от Cuploop. В основном система работала хорошо, но масштаб мероприятия был в разы меньше, подчеркнул Саареоя.

По его словам, в Эстонии для крупных мероприятий, начинающихся от 10 000 одновременных участников, сейчас нет эффективного решения, чтобы предлагать напитки и еду в многоразовой посуде.

Следующим летом пройдет подобное по величине мероприятие - Молодежный праздник песни и танца. Юнти подтвердила, что на нем для его проведения Laulu- ja Tantsupeo SA будет сотрудничать с „зеленой столицей“. По ее словам, это будет мероприятие с другим контингентом гостей и там обязательно будут следовать экологическим решениям. Саареоя же отметил, что действенное решение для проведения этого мероприятия все еще не найдено.