После концерта Rammstein на Певческом поле остались горы пластиковых стаканов. Что предпримет „зеленая столица Европы“?(12)
На многих мероприятиях уже используются многоразовые стаканы, выдающиеся под залог, однако на прошедшем недавно на Певческом поле концерте Rammstein были все же самые обычные пластиковые стаканчики. Итог - груды пластика после концерта. Руководитель SA Tallinna Lauluväljak Урмо Саареоя отмечает, что тут играет свою роль и масштабность мероприятия. Сейчас ищут решения, чтобы в будущем подобные мероприятия все же проходили более экологично.
Как известно, Таллинн в следующем году будет „зеленой столицей Европы“. Однако концерт Rammstein уж никак нельзя назвать „зеленым“.
Несмотря на то, что стакан, например, пива стоил 7 евро, публика активно отдавала денежки. Типичная картина: напиток допивали до конца, после чего стакан летел в лучшем случае в помойку, а в худшем - прямиком на землю. После этого можно уже пойти в очередь за новым напитком и, соответсвенно, новым стаканом.
Глава отдела циркулярной экономики Таллиннской службы предпринимательства Люйли Юнти сообщила Delfi, что ее отдел согласовал ходатайство данного общественного мероприятия и установил условия для сбора и утилизации отходов. „Согласно нашей оценке, мусорных контейнеров было достаточно и их постоянно опустошали. Отходы собирали по типу. К сожалению, не все посетители концерта осведомлены об экологии, поэтому часть мусора попала в неверные контейнеры“, - сказала она.
Руководитель SA Tallinna Lauluväljak Урмо Саареоя отметил, что это было очень большим общественным мероприятием, в связи с чем крайне сложно найти эффективные решения. Он подчеркнул, что использовавшиеся на мероприятии пластиковые стаканы - биоразлагающиеся,. По его словам, порядок организации и проведения общественных мероприятий города Таллинна устанавливает данное использование и не разрешает использовать обычную одноразовую посуду.
Саароя отметил, что Певческое поля сотрудничает с предприятием Cuploop, которое предлагает многоразовую посуду для мероприятий. За несколько недель до концерта Rammstein на Певческом поле прошел концерт Tiësto, где как раз использовалась система многоразовой тары от Cuploop. В основном система работала хорошо, но масштаб мероприятия был в разы меньше, подчеркнул Саареоя.
По его словам, в Эстонии для крупных мероприятий, начинающихся от 10 000 одновременных участников, сейчас нет эффективного решения, чтобы предлагать напитки и еду в многоразовой посуде.
Следующим летом пройдет подобное по величине мероприятие - Молодежный праздник песни и танца. Юнти подтвердила, что на нем для его проведения Laulu- ja Tantsupeo SA будет сотрудничать с „зеленой столицей“. По ее словам, это будет мероприятие с другим контингентом гостей и там обязательно будут следовать экологическим решениям. Саареоя же отметил, что действенное решение для проведения этого мероприятия все еще не найдено.