ВИДЕО | „Жизнь продолжается“. Подозреваемого в коррупции экс-старейшину Пирита отпустили из-под стражи(18)
Подозреваемый во взяточничестве экс-старейшина района Пирита Тынис Лийнат по решению Таллиннского окружного суда освобожден из-под стражи.
Сразу после задержания 4 июля Харьюскй уездный суд заключил Лийната под стражу на два месяца. Защита подозреваемого подала жалобу, которую сегодня окружной суд удовлетворил.
„Окружной суд решил, что постановление уездного суда об аресте является законным и обоснованным, но поскольку за это время, то есть после решения уездного суда, Лийнат был освобожден от должности старейшины Пирита, а также вышел из партии, то основанием для ареста больше не может служить риск совершения новых коррупционных преступлений. В ситуации, когда оснований для ареста на сегодняшний день нет, окружной суд должен освободить Лийната из-под стражи“, — сообщила пресс-служба суда.
После освобождение Лийнат сказал Delfi, что более подобные комментарии он сможет дать после того, как посоветуется с адвокатами. „Жизнь продолжается“, - добавил он.
Что касается любви к азартным играм, о которой писали СМИ, то, по словам Лийната, речь идет о лотерее Eesti Loto, в которую они со спутницей жизни играли каждую неделю. В казино, как утверждает мужчина, он не играл.