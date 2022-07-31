Экономика
31.07.2022, 08:05

Продавцы электроэнергии опасаются: продажа электроэнергии ниже рыночной цены больно по ним ударит

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Председатель правления Elektrum Eesti Андрус Лийванд опасается, что после реформы рынка электроэнергии клиенты ради дешевого электричества перейдут в Eesti Energia.
Председатель правления Elektrum Eesti Андрус Лийванд опасается, что после реформы рынка электроэнергии клиенты ради дешевого электричества перейдут в Eesti Energia.
ФОТО: Elektrum | Elektrum / Õhtuleht

Правительство обещало, что зимой никто не будет мерзнуть из-за высокой цены на электричество. Но продавцы электроэнергии не так уверены в своем благополучии, предполагая, что многие клиенты могут предпочесть концерн Eesti Energia, пишет Delfi Ärileht.

В коалиционном договоре, заключенном две недели назад новым правящим союзом, содержится обещание продавать населению электроэнергию по регулируемой цене. Обещание правительства может стать твердым орешком для чиновников, которым придется претворять его в жизнь. Продавцы электроэнергии и даже электробиржа Nord Pool пребывают в недоумении, не понимая, как им действовать дальше. Истекшие две недели не внесли никакой ясности в то, как будет проходить запланированная реформа рынка электроэнергии, известно только то, что записано в коалиционном договоре. Все напряженно ждут, когда Министерство экономики и коммуникаций даст руководящие указания.

Как призналась руководитель отдела продаж в регионе Балтии биржи Nord Pool Ингрид Арус, только что вернувшаяся из отпуска, комментировать ожидаемые последствия реформы рынка электроэнергии крайне затруднительно, поскольку неизвестно, каким образом реформу собираются претворять в жизнь. „У нас сейчас тоже больше вопросов, чем ответов“, - сказала Арус, которая хотела бы получить ответы на многие вопросы, в том числе на такие, как реформа отразится на ликвидности электрорынка эстонского региона, как изменятся предложения для электробиржи, придется ли Nord Pool менять договоры с участниками рынка Эстонии.

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