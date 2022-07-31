Продавцы электроэнергии опасаются: продажа электроэнергии ниже рыночной цены больно по ним ударит(42)
Правительство обещало, что зимой никто не будет мерзнуть из-за высокой цены на электричество. Но продавцы электроэнергии не так уверены в своем благополучии, предполагая, что многие клиенты могут предпочесть концерн Eesti Energia, пишет Delfi Ärileht.
В коалиционном договоре, заключенном две недели назад новым правящим союзом, содержится обещание продавать населению электроэнергию по регулируемой цене. Обещание правительства может стать твердым орешком для чиновников, которым придется претворять его в жизнь. Продавцы электроэнергии и даже электробиржа Nord Pool пребывают в недоумении, не понимая, как им действовать дальше. Истекшие две недели не внесли никакой ясности в то, как будет проходить запланированная реформа рынка электроэнергии, известно только то, что записано в коалиционном договоре. Все напряженно ждут, когда Министерство экономики и коммуникаций даст руководящие указания.