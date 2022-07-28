Министерство образования поддерживает повышение штрафов за нарушение Закона о языке

EKRE предлагает изменить закон, повысив ставки штрафа за нарушения языковых требований, пишет RusERR . По оценке авторов законопроекта, практика показывает, что как физические, так и юридические лица не выполняют требования Закона о языке в ожидаемом объеме, а действующие ставки штрафов низкие, поэтому некоторым предприятиям проще заплатить штраф, чем соблюсти закон.

В повестке заседания отмечается, что Министерство образования и науки не поддерживает законопроект в представленном виде, но согласно с необходимостью поднять ставки штрафов и пересмотреть нынешние меры воздействия. Министерство планирует инициировать изменение Закона о языке, чтобы комплексно пересмотреть представленные в законопроекте предложения, а также предложения Языкового департамента.