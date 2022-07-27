Enefit Green построит ветропарк Тоотси в Пярнумаа к концу 2024 года

Enefit Green уже объявила тендер на поиск застройщика и производителя ветряных турбин. В биржевом сообщении компания отмечает, что после запуска ветропарка Тоотси Пярнумаа станет крупнейшим в Эстонии районом производства ветровой энергии. Согласно планам, ветряные электростанции начнут производить энергию в конце 2024 года.

По словам руководителя отдела ветроэнергетики Enefit Green Лаури Ульма, ветропарки Тоотси и Сопи будут производить почти столько же энергии ветра, сколько в настоящее время вырабатывается во всей Эстонии: „Мы также продолжим работу по созданию солнечной электростанции и дальнейшему увеличению производства возобновляемой энергии“.

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