Enefit Green построит ветропарк Тоотси в Пярнумаа к концу 2024 года
Enefit Green и Eesti Energia подписали договор о купле-продаже ветропарка Тоотси. Enefit Green приобретет ветропарк за 27 млн евро, планируя параллельно построить также ветропарк Сопи, пишут „Деловые ведомости“ со ссылкой на Äripäev.
Enefit Green уже объявила тендер на поиск застройщика и производителя ветряных турбин. В биржевом сообщении компания отмечает, что после запуска ветропарка Тоотси Пярнумаа станет крупнейшим в Эстонии районом производства ветровой энергии. Согласно планам, ветряные электростанции начнут производить энергию в конце 2024 года.
По словам руководителя отдела ветроэнергетики Enefit Green Лаури Ульма, ветропарки Тоотси и Сопи будут производить почти столько же энергии ветра, сколько в настоящее время вырабатывается во всей Эстонии: „Мы также продолжим работу по созданию солнечной электростанции и дальнейшему увеличению производства возобновляемой энергии“.
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