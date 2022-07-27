ФОТО | В Ласнамяэ машина сбила мотоциклиста: пострадавшего отвезли в больницу

Участник фэйсбук-группы EZ-дуны Надежда опубликовала фотографию с места аварии в Таллинне, рядом с остановкой Reidumägi. Как рассказала Надежда RusDelfi, сам момент аварии она не видела.

„Видела только лежащего мотоциклиста, его голова находилась под колесом машины. Потом ему помогли встать. Это было совершенно неприемлемо, так как у человека могли быть переломы и черепно-мозговые травмы. Нужно было ждать „скорую“ и не поднимать его“, - рассказала девушка.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила RusDelfi, что сегодня в 16:55 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Прийсле теэ, где столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль Mercedes-Benz.

„Скорая помощь увезла 52-летнего мотоциклиста с места происшествия в больницу. Точные обстоятельства аварии выясняются“, - рассказала Максимов.