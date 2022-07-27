Обвинявшийся в сексуальных домогательствах Айвар Мяэ стал старейшиной волости Пыхья-Пярнумаа с зарплатой 3500 евро

Выборы старейшины состоялись в среду, 27 июля, на внеочередном заседании волостного собрания: за Айвара Мяэ проголосовали 15 народных избранников, за его соперницу - местного депутата Эву Круусе - пять.

Также депутаты назначили Айвару Мяэ зарплату в размере 3500 евро в месяц - это на 300 евро больше оклада, который был у его предшественника.

„Благодарю за оказанное доверие“, - обратился Мяэ к депутатам после оглашения результатов. По его словам, он возглавляет волость в трудное время, что является для него очень большим вызовом.

В конце июня 2020 года несколько сотрудниц Национальной оперы „Эстония“ заявили, что Мяэ унижал их и домогался, и в конце августа того же года Айвар Мяэ подал заявление об отставке, которое совет Национальной оперы удовлетворил.

В октябре 2020 года полиция назначила Мяэ штраф в размере 400 евро, заявив, что в ходе проведенного расследования факт сексуальных домогательств был доказан, однако защитник Айвара Мяэ обжаловал это решение в суде и добился победы - штраф в итоге был отменен.

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