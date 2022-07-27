Неожиданно выбежавший на рельсы ребенок попал под трамвай

„Полиция сегодня в 14:48 получила сообщение о ДТП на остановке общественного транспорта „Винеэри“, где по первоначальной информации 7-летний ребенок неожиданно выбежал перед трамваем, из-за чего был сбит им, - сообщили в пресс-службе полиции. - Скорая оказала ребенку первую помощь, в стационарном лечении он, к счастью, не нуждался. Более точные обстоятельства ДТП выясняются“.