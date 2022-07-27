Люди, опасающиеся оспы обезьян, зря носят маски

„Вирус может передаваться от человека к человеку при непосредственном контакте с больным человеком, через кожные повреждения инфицированного человека или через предметы или поверхности, загрязненные выделениями больного человека“, — объясняет специалист по связям с общественностью Департамента здоровья Кирси Пруудель. Департамент здоровья рекомендует избегать случайных половых контактов и соблюдать общие правила гигиены для предотвращения оспы. Если вы подозреваете, что заболели, оставайтесь в изоляции и обратитесь к семейному врачу или в отделение неотложной помощи.

Тем не менее, стоит носить маску, дабы защититься от коронавируса и других вирусов, передающихся воздушно-капельным путем, особенно если человек чувствует, что заболел и должен пойти в общественное место, например, в аптеку или магазин.

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