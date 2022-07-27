Люди вывели деньги из второй пенсионной ступени. Что они с ними сделали?

В мае этого года прошла третья волна выплаты денег, накопленных во второй пенсионной ступени, покидающим эту ступень. В этом году 13 600 клиентам Swedbank были произведены выплаты на общую сумму более 86 миллионов евро, 46% из которых до сих пор находятся на их банковских счетах. Однако более половины выплаченных пенсионных денег в целом равномерно распределяется на погашение финансовых обязательств (18%), потребление (19%) и инвестиции (21%). Большинство инвестиций – это либо покупка недвижимости, либо сбережения. Большинство снятых средств находятся в диапазоне 2000–9999 евро.

Более 15% использованных пенсионных денег было потрачено при оплате карточками. Чаще всего покупки совершались в продуктовых магазинах (18%), магазинах бытовых товаров и товаров для ремонта (15%) и других магазинах (13%).

„Одним из главных аргументов в пользу пенсионной реформы было то, что пенсионные вкладчики должны иметь больше свободы для самостоятельного инвестирования своих пенсионных активов. Большую свободу выбора можно только приветствовать. Однако, вызывает беспокойство тот факт, что в действительности возможность самостоятельно инвестировать деньги используется не в полной мере“, – говорит руководитель Swedbank Investeerimisfondid AS Аге Петтер. „Глядя на данные, конечно, нельзя утверждать, что кто-то лично принял неправильное решение, об этом может судить только тот, кто принимает решение, зная свои собственные обстоятельства. Но также очевидно, что значительная часть сбережений людей в Эстонии вернулась в потребление“.