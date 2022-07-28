Глава сети магазинов: люди стали снова сами готовить дома

Тармо Лауринг сказал, что эти изменения были особенно заметны на примере покупок, которые делались к Иванову дню. „Например, в этом году, по сравнению с прошлым годом, было куплено гораздо больше доступного по цене сырого мяса, чтобы сделать из него шашлык. В гарнирах и закусках тоже было явное отличие от прежнего – вместо более дорогих готовых салатов люди покупали продукты, из которого можно самим что-то приготовить. На самом деле, это более разумный, и, часто, более здоровый выбор“, — отметил Лауринг.

„В последние месяцы значительно увеличились продажи бакалеи, консервов и мясного фарша. Это также подтверждает, что люди снова начали готовить дома“, — сказал Лауринг.

По его словам, люди также начали искать более дешёвые альтернативы. „Например, покупатели всё чаще предпочитают продуктам дорогих торговых марок товары по более выгодным ценам. На самом деле, эти товары зачастую такого же хорошего качества, только с менее громким названием. Деликатесных продуктов покупают меньше, например, упали продажи дорогого лосося. По большому счету, совершенно очевидно, что люди пытаются экономить на повседневных расходах, и количество посещений магазинов низких цен выросло на 25% по сравнению с прошлым годом“, — добавил Лауринг.

„Сейчас людям стоит очень внимательно следить за уровнем цен в разных магазинах. Тот факт, что в Эстонии много магазинов, не означает автоматически, что у нас большая конкуренция. Сравнение цен показывает, что цены в одних продовольственных сетях за несколько месяцев стали явно опережать цены в других. Сейчас, на фоне общего роста цен и зачастую туманного ценообразования многими предприятиями торговли предпринимаются попытки поднять цены и на те товары, себестоимость которых на самом деле не увеличилась“, — отметил Лауринг.