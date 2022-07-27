ФОТО | Шикарный Aston Martin наехал на возвышающийся над тротуаром столб шлагбаума

Роскошный автомобиль с андоррским номерным знаком PB 007 остановился перед Государственной канцелярией на Тоомпеа, предположительно, через некоторое поднялся столб шлагбаума, который зацепил переднюю часть автомобиля, приподняв его. Так как машина не могла передвигаться сама, пришлось вызывать эвакуатор.

По данным Госканцелярии, это была неосторожная парковка, и водитель сам вызвал эвакуатор. В Госканцелярии не смогли прокомментировать, почему именно там была припаркована машина, поскольку не располагают дополнительной информацией.

Автомобиль, попавший в аварию, — Aston Martin DBX 707 2022 года выпуска, его стоимость 206 000 евро.