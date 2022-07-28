Министр культуры Пирет Хартман: если человек хочет жить в Эстонии, он должен выучить язык

Неделя оказалась очень насыщенной. Сразу же после принесения клятвы у меня состоялись встречи с руководителями отраслей, чтобы обсудить, что успеем сделать за восемь месяцев. Иногда по утрам я просыпаюсь и задаюсь вопросом — не сон ли это в летнюю ночь?