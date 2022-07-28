Новости Эстонии
28.07.2022, 11:51

Министр культуры Пирет Хартман: если человек хочет жить в Эстонии, он должен выучить язык

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"Я знаю, как это сложно, когда министр фокусируется на чем-то одном. Я обещала своей команде, что буду отстаивать все сферы", - заверила министр культуры Пирет Хартман.
"Я знаю, как это сложно, когда министр фокусируется на чем-то одном. Я обещала своей команде, что буду отстаивать все сферы", - заверила министр культуры Пирет Хартман.
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

До того как стать министром культуры, Пирет Хартман несколько лет была вице-канцлером Минкульта по вопросам культурного многообразия, и основной сферой ее ответственности была интеграция. На посту министра своей первейшей задачей она считает строительство Хранилища культурного наследия, обеспечение работы библиотек и, конечно, сближение эстоно- и русскоязычного населения.

Неделя оказалась очень насыщенной. Сразу же после принесения клятвы у меня состоялись встречи с руководителями отраслей, чтобы обсудить, что успеем сделать за восемь месяцев. Иногда по утрам я просыпаюсь и задаюсь вопросом — не сон ли это в летнюю ночь?

Сегодня сложно ответить на этот вопрос, окончательные решения будут зависеть от переговоров по госбюджету в августе-сентбре. Надеюсь, что получим дополнительные средства, у нас нет сфер, в которых наблюдался бы избыток денег.

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