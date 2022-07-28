28.07.2022, 11:51
Министр культуры Пирет Хартман: если человек хочет жить в Эстонии, он должен выучить язык(58)
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До того как стать министром культуры, Пирет Хартман несколько лет была вице-канцлером Минкульта по вопросам культурного многообразия, и основной сферой ее ответственности была интеграция. На посту министра своей первейшей задачей она считает строительство Хранилища культурного наследия, обеспечение работы библиотек и, конечно, сближение эстоно- и русскоязычного населения.