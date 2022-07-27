Без паники! Начинаются тренировки истребителей ВВС Бельгии на малых высотах
На этой неделе, с 27 по 29 июля, размещенные на авиабазе Эмари истребители F-16 ВВС Бельгии проведут серию тренировочных полетов на малых высотах.
Занятия будут проходить в промежутке между 10:00 и 17:00, они затронут юго-западную, южную, восточную и центральные части Эстонии. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов, также они не станут опускаться ниже 152 метров.
Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.
Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазаха Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно.