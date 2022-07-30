30.07.2022, 20:13
Большинство отцов в отпуске по уходу продолжают работать. Матерям такое решение может принести проблемы(17)
ФОТО: Shutterstock
Когда несколько лет назад государство изменило систему родительских пособий, целью было побудить отцов оставаться дома со своими детьми, а матерей — иметь возможность работать параллельно с воспитанием малыша. На самом деле все пошло иначе, - пишет Eesti Ekspress.
Одна будущая мама заинтересовалась родительскими пособиями в закрытой детской группе в Facebook. „Есть ли семьи, в которых муж получает родительское возмещение, а жена остается так называемой иждивенкой? Как вы решили вопрос с больничным страхованием жены?“