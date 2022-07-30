Новости Эстонии
30.07.2022, 20:13

Большинство отцов в отпуске по уходу продолжают работать. Матерям такое решение может принести проблемы

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СТАТИСТИКА ПРОТИВ РЕАЛЬНОСТИ: Цифры показывают, что все больше и больше отцов берут отпуск по уходу за ребенком. Реальность не столь оптимистична.
СТАТИСТИКА ПРОТИВ РЕАЛЬНОСТИ: Цифры показывают, что все больше и больше отцов берут отпуск по уходу за ребенком. Реальность не столь оптимистична.
ФОТО: Shutterstock

Когда несколько лет назад государство изменило систему родительских пособий, целью было побудить отцов оставаться дома со своими детьми, а матерей — иметь возможность работать параллельно с воспитанием малыша. На самом деле все пошло иначе, - пишет Eesti Ekspress.

Одна будущая мама заинтересовалась родительскими пособиями в закрытой детской группе в Facebook. „Есть ли семьи, в которых муж получает родительское возмещение, а жена остается так называемой иждивенкой? Как вы решили вопрос с больничным страхованием жены?“

Интересующаяся такими аспектами женщина не является исключением, как показывает лавина ответов от знатоков вопроса. Появляется все больше семей, где на бумаге муж находится в отпуске по уходу за ребенком, но в реальности продолжает работать, а жена, отпрашиваясь с работы, фактически остается с ребенком дома.

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