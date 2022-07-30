Большинство отцов в отпуске по уходу продолжают работать. Матерям такое решение может принести проблемы

Одна будущая мама заинтересовалась родительскими пособиями в закрытой детской группе в Facebook . „Есть ли семьи, в которых муж получает родительское возмещение, а жена остается так называемой иждивенкой? Как вы решили вопрос с больничным страхованием жены?“

Интересующаяся такими аспектами женщина не является исключением, как показывает лавина ответов от знатоков вопроса. Появляется все больше семей, где на бумаге муж находится в отпуске по уходу за ребенком, но в реальности продолжает работать, а жена, отпрашиваясь с работы, фактически остается с ребенком дома.